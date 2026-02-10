Ministerio de Trabajo citará a la multinacional BASF por despidos en la empresa.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) citará a la multinacional alemana BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay, medida que fue dada a conocer en las últimas horas del pasado lunes.
La medida implica una reducción gradual de entre el 30% y el 40% de su personal, que actualmente asciende a aproximadamente 1.200 colaboradores, de acuerdo a lo informado por Subrayado.
En diálogo con el citado medio, la directoria nacional del MTSS, Marcela Barrios, dijo que esta medida "es parte de las dinámicas que se están dando en este momento en el mundo del trabajo a nivel mundial".
Según explicó la jerarca, la versión es que "la empresa probablemente cierre sus operativas en Uruguay para instalarse en India, porque tiene ventajas más competitivas y que incluso va a retirar la operativa de otros países, que no es solamente un tema con Uruguay".
"Las empresas toman decisiones en función del contexto mundo y pasa esto, se instalan, algunas se van", manifestó.
"Estamos actuando después, porque la empresa ya tomó la decisión. Hasta que tengamos toda la información no podemos pensar mucho más que las cosas que ya están arriba de la mesa", agregó Barrios.
Sobre BASF
BASF es un centro de servicios de la empresa química internacional, la empresa tiene en su nómina a alrededor de 1.200 personas y tiene su sede en el World Trade Center de Montevideo.
Sus tareas consisten en dar soporte en las áreas de finanzas, recursos humanos, logística y tecnología, a las operaciones de BASF en todo el continente.