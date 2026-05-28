Rendición de Cuentas: gobierno destinará 30 millones de dólares en 2027 a la infancia

El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó este miércoles un nuevo Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, con el foco puesto en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que el gobierno debe enviar al Parlamento antes del 30 de junio. El proceso de elaboración del proyecto presupuestal “se orientará a la eficiencia en el uso de los recursos y fomentará su reasignación hacia aquellas políticas con mayor impacto en el bienestar de la población”.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En una conferencia de prensa posterior a la reunión del gabinete, el titular del MEF, Gabriel Oddone, dijo que el equipo económico estableció determinados “lineamientos políticos” de cara a la Rendición de Cuentas, los cuales “ahora abren una instancia de trabajo bilateral entre los incisos y el equipo económico”, en referencia a los distintos ministerios.
Oddone dijo que el gobierno definió que los “compromisos presupuestales” establecidos en el presupuesto quinquenal –aprobado el año pasado– “se mantienen”. “Eso queda inalterado” de cara a 2027, subrayó. En segundo lugar, señaló que el gobierno asumirá como “un gasto adicional” a incorporar la recomendación surgida del Diálogo Social de aumentar y unificar las transferencias monetarias dirigidas a las infancias. “Eso tiene un costo que está estimado con claridad para 2027, y está siendo contemplado por la Rendición de Cuentas”, resaltó.
Consultado sobre el monto de la inversión que el gobierno destinará para esto, Oddone respondió que, si bien están “terminando de hacer esos cálculos”, para 2027 se destinarán alrededor de 30 millones de dólares.
Oddone señaló que los cuatro temas “indispensables” que el Poder Ejecutivo priorizará en la Rendición de Cuentas son infancia, seguridad, situación de calle y empleo.
Interpelación a Oddone será el 22
La interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, será el lunes 22 de junio tal como acordaron este miércoles el Frente Amplio y el Partido Nacional. El senador nacionalista Sergio Botana será el interpelante al titular del equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi.
El llamado a sala de Oddone había sido fijado inicialmente para el lunes 15 de junio, el día del debut de Uruguay en el Mundial de Fútbol de Canadá, México y Estados Unidos. La Celeste jugará ese día a las 19 horas ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami en Estados Unidos por el Grupo H.