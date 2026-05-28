Rendición de Cuentas: gobierno destinará 30 millones de dólares en 2027 a la infancia

Consultado sobre el monto de la inversión que el gobierno destinará para esto, Oddone respondió que, si bien están “terminando de hacer esos cálculos”, para 2027 se destinarán alrededor de 30 millones de dólares.

Oddone señaló que los cuatro temas “indispensables” que el Poder Ejecutivo priorizará en la Rendición de Cuentas son infancia, seguridad, situación de calle y empleo.

Interpelación a Oddone será el 22

La interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, será el lunes 22 de junio tal como acordaron este miércoles el Frente Amplio y el Partido Nacional. El senador nacionalista Sergio Botana será el interpelante al titular del equipo económico del gobierno de Yamandú Orsi.

El llamado a sala de Oddone había sido fijado inicialmente para el lunes 15 de junio, el día del debut de Uruguay en el Mundial de Fútbol de Canadá, México y Estados Unidos. La Celeste jugará ese día a las 19 horas ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami en Estados Unidos por el Grupo H.