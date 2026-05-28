Cuando Orsi compró la camioneta "no era funcionario público"

Está prohibido recibir obsequio

Díaz afirmó que la acción de Orsi puede juzgarse en el ámbito del “código de ética pública”. En ese sentido, el prosecretario remarcó que “lo que está prohibido es recibir un obsequio por el ejercicio de los actos de la función”.

“En este caso, hasta donde yo sé, no hay ninguna demostración de que Yamandú haya realizado, aún luego de asumir, algún acto en el ejercicio de su función, por el cual se le haya hecho ese obsequio. No sé si soy claro. Lo que está prohibido es que tu me des un obsequio a mí para que yo haga algo que tengo que hacer”, insistió.

El exfiscal consideró fructífero que se realice un pedido de informes para que el presidente brinde la documentación necesaria.

Tal como informáramos, el valor de lista para la camioneta del presidente, la Hyundai Santa Fe, el último modelo y más completo, es de US$ 78.990, pero Orsi —según su declaración jurada— la compró en US$ 54.000, De acuerdo con el documento que presentó, Orsi declaró que el vehículo vale $ 3.396.500.