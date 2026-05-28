Cuando Orsi compró la camioneta "no era funcionario público"

La camioneta que compró Yamandú Orsi antes de asumir la presidencia de la República, sigue generando repercusiones. La oposición cuestionó al presidente y el oficialismo salió a defenderlo. La camioneta fue comprada a Oliva Automotores, representante oficial de Hyundai en Uruguay.
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Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, respaldó a Yamandú Orsi ante la polémica que se generó después de que trascendiera que su camioneta, que compró una semana antes de asumir como presidente, costó US$ 25.000 menos que el precio de lista que figura para el modelo.
En diálogo con Desayunos Informales, el jerarca dijo que la legislación que penaliza este tipo de acciones se enmarca en “funcionarios públicos”. “Cuando Yamandú hace esa compra, no era un funcionario público. Es un dato de la realidad”, sostuvo.
Está prohibido recibir obsequio
Díaz afirmó que la acción de Orsi puede juzgarse en el ámbito del “código de ética pública”. En ese sentido, el prosecretario remarcó que “lo que está prohibido es recibir un obsequio por el ejercicio de los actos de la función”.
“En este caso, hasta donde yo sé, no hay ninguna demostración de que Yamandú haya realizado, aún luego de asumir, algún acto en el ejercicio de su función, por el cual se le haya hecho ese obsequio. No sé si soy claro. Lo que está prohibido es que tu me des un obsequio a mí para que yo haga algo que tengo que hacer”, insistió.
El exfiscal consideró fructífero que se realice un pedido de informes para que el presidente brinde la documentación necesaria.
Tal como informáramos, el valor de lista para la camioneta del presidente, la Hyundai Santa Fe, el último modelo y más completo, es de US$ 78.990, pero Orsi —según su declaración jurada— la compró en US$ 54.000, De acuerdo con el documento que presentó, Orsi declaró que el vehículo vale $ 3.396.500.