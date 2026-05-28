Castillo dijo que no escuchó que sea "gasto cero" pero hay alguna restricción

"Tenemos un 25% menos de funcionarios que lo que había en el periodo anterior del Frente Amplio en el gobierno. Antes era bastante difícil dar respuesta a todas las demandas que teníamos, ahora es peor todavía", afirmó.

Consultado por el margen presupuestal del gobierno, dijo que "no" ha escuchado que se les diga que es "gasto cero", pero aseguró que "sí que tenemos alguna restricción en cuanto al crecimiento del gasto para el periodo que viene".

"Hay un mecanismo intermedio, una alternativa, que es la distribución del gasto. ¿Cuáles de todos los compromisos que ha asumido el gobierno adquieren prioridad? Si tuviera que elegir uno, para mí todo lo que tiene que ver con el diálogo social es una de las cuestiones centrales", cerró el jerarca.

Orsi sobre la Rendición de Cuentas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó este martes que el gobierno trabaja para conseguir más recursos en la próxima Rendición de Cuentas y así evitar que el proyecto sea de "gasto cero".

"Estamos peleando para que no sea así", respondió el mandatario en rueda de prensa sobre el margen presupuestal del gobierno.

Orsi indicó que el objetivo del Ejecutivo es encontrar recursos adicionales para áreas prioritarias. "La idea es encontrar algunos recursos más. Algo se puede conseguir", sostuvo.