Multinacional inicia reestructura, tiene 1200 empleados y el 40% puede quedar sin trabajo

La compañía multinacional BASF Services Americas, centro de servicios compartidos que brinda soporte integral en finanzas, recursos humanos, logística y tecnología para las operaciones de la firma en todo el continente, ha iniciado un proceso de reestructuración de su plantilla laboral en su sede ubicada en el World Trade Center de Montevideo.
La medida implica una reducción gradual de entre el 30% y el 40% de su personal, que actualmente asciende a aproximadamente 1.200 colaboradores, de acuerdo a lo informado por Subrayado.
Razones de la transición operativa
Según fuentes cercanas a la operativa de la empresa, esta decisión responde a una revisión estratégica de la estructura de costos globales. Entre los factores determinantes para esta transición se encuentran:
Competitividad de costos: La necesidad de migrar servicios hacia localizaciones con mayor eficiencia operativa y menores costos comparativos a nivel global.
Transformación tecnológica: La adopción exponencial de nuevas herramientas, incluida la Inteligencia Artificial, que permite la optimización y automatización de procesos en las áreas de soporte.
Un proceso paulatino
La reestructuración se llevará a cabo de forma progresiva. Si bien esta primera etapa afecta a una parte significativa de la nómina, la compañía mantendrá su enfoque en garantizar la continuidad de los servicios hacia sus filiales en las Américas durante el periodo de transición.