MSP exhorta a evitar actividades prolongadas al aire libre ante presencia de nube de polvo

Señala el MSP que al momento de emitir las recomendaciones “no se han registrado alteraciones en los sistemas de monitoreo de calidad del aire, lo que sugiere que la mayor concentración de este material particulado se encuentra a una altura superior, sin impacto significativo en la calidad del aire a nivel del suelo. No obstante, se continuará el seguimiento técnico permanente”.

Recomendaciones

En función del fenómeno, el MSP recomienda:

*Evitar actividades prolongadas al aire libre durante períodos de mayor presencia de polvo.

*Mantener puertas y ventanas cerradas en interiores para reducir la entrada de partículas.

*Las personas que trabajen al aire libre podrán considerar el uso de protección respiratoria adecuada según su actividad.

*Personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, adultos mayores, niños o personas inmunodeprimidas deben prestar especial atención a posibles síntomas y consultar al sistema de salud ante cualquier cambio.

Exhorta a la ciudadanía a seguir únicamente canales oficiales para la actualización de información y a compartir estas recomendaciones con personas vulnerables de su entorno.