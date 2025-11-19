MSP exhorta a evitar actividades prolongadas al aire libre ante presencia de nube de polvo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una serie de recomendaciones ante la presencia de una fina nube de polvo proveniente de la región patagónica argentina. Exhorta a la población a evitar actividades prolongadas al aire libre durante el período de mayor presencia de polvo y mantener las puertas y ventanas cerradas para reducir la entrada de partículas.
La presencia de la nube de polvo fue notificada el martes por el Inumet tras su ingreso desde territorio argentino; ante eso hubo reacción del MSP.