Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
nube | polvo | recomendaciones

llegó desde argentina

MSP exhorta a evitar actividades prolongadas al aire libre ante presencia de nube de polvo

La presencia de la nube de polvo fue notificada el martes por el Inumet tras su ingreso desde territorio argentino; ante eso hubo reacción del MSP.

Una fina nube de polvo cubre parte del sur del territorio.

Una fina nube de polvo cubre parte del sur del territorio.

 Gaston Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Quienes trabajen al aire libre pueden considerar el uso de protección respiratoria adecuada según la actividad, y para quienes padezcan enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas o inmunodeprimidas deben prestar especial atención a posibles síntomas y consultar ante cualquier cambio.

La presencia de la referida nube fue notificada en las últimas horas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Este fenómeno, agrega, implica la presencia de material particulado fino en la atmósfera, pudiendo generar una reducción de la visibilidad y un cielo de tonalidad grisácea.

Señala el MSP que al momento de emitir las recomendaciones “no se han registrado alteraciones en los sistemas de monitoreo de calidad del aire, lo que sugiere que la mayor concentración de este material particulado se encuentra a una altura superior, sin impacto significativo en la calidad del aire a nivel del suelo. No obstante, se continuará el seguimiento técnico permanente”.

Recomendaciones

En función del fenómeno, el MSP recomienda:

*Evitar actividades prolongadas al aire libre durante períodos de mayor presencia de polvo.

*Mantener puertas y ventanas cerradas en interiores para reducir la entrada de partículas.

*Las personas que trabajen al aire libre podrán considerar el uso de protección respiratoria adecuada según su actividad.

*Personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, adultos mayores, niños o personas inmunodeprimidas deben prestar especial atención a posibles síntomas y consultar al sistema de salud ante cualquier cambio.

Exhorta a la ciudadanía a seguir únicamente canales oficiales para la actualización de información y a compartir estas recomendaciones con personas vulnerables de su entorno.

Aviso sanitario por ingreso de nube de polvo costero al territorio uruguayo Nov 2025 (1)

Temas

Dejá tu comentario