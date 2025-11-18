¿A qué se debe la nube de polvo que llegó a Uruguay?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1990872608779211081&partner=&hide_thread=false Nube de polvo ingresa por áreas costeras pic.twitter.com/NqxmSuNBHz — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 18, 2025

¿A qué se debe la nube de polvo?

Como consecuencia de los fuertes vientos que se dieron en la última tormenta en Argentina, con rachas que alcanzaron los 150 kilómetros por hora, levantaron mucho polvo, arena y sedimentos que, a la postre, formaron una densa nube que se desplazó hacia el este, afectando a varias localidades, y este martes llegó a Uruguay.

El meteorólogo Mario Bidegain manifestó a Montevideo Portal que el fenómeno llegará a Uruguay sobre la tardecita de este martes 18 de noviembre, con una masa de aire frío proveniente del sur de Argentina. En ese sentido, compartió una imagen tomada por un satélite donde se observan “líneas de nubes sobre el río de la Plata con polvo del sur sobre Buenos Aires”.

Por su parte, Nubel Cisneros señaló que este martes temprano ya se veían algunos indicios de la nube de polvo, producto de los vientos del sector oeste que afecta a Uruguay. Se está observando que "sobre la zona costera está metida en la nubosidad. Es un color grisáceo, que responde directamente a esa nube de polvo”, añadió el experto.

Estimó que el fenómeno se va a ir del país sobre el mediodía de este miércoles.