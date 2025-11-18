Este viernes 21 de noviembre, la capital uruguaya se prepara para grabar una nueva página en su bitácora operativa. A las 11:00 horas en punto, la Terminal Especializada de Contenedores (Terminal Cuenca del Plata) del Puerto de Montevideo recibirá al One Strength, el buque portacontenedores de mayor tamaño que jamás haya arribado a aguas nacionales. Perteneciente a la naviera global Ocean Network Express (ONE), la escala de este coloso del mar simboliza un hito operativo mayúsculo y reafirma de manera contundente la importancia estratégica de Montevideo como un hub logístico clave en la región del Cono Sur.
"El más grande": el coloso marítimo One Strength llegará a Montevideo
El Puerto de Montevideo marca un hito regional con la escala del portacontenedores One Strength, un gigante de casi 336 metros y una capacidad de 13.932 TEUs.