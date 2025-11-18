"El más grande": el coloso marítimo One Strength llegará a Montevideo

El evento contará con la presencia de autoridades nacionales, incluyendo a la Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quienes subrayarán la relevancia de este hito para el comercio exterior de Uruguay. En un gesto inusual, la naviera ONE ha autorizado el acceso de periodistas y camarógrafos al puente de mando, permitiendo documentar la sofisticación técnica requerida para la llegada del barco. Este arribo histórico es una señal clara de la confianza del comercio internacional en la capacidad del puerto uruguayo para integrarse a las rutas que utilizan los mayores buques del mundo, asegurando un futuro de mayor competitividad y un flujo de mercancías optimizado para toda la región.