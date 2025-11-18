Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Damonte |

Boston River anunció a su nuevo DT que ya supo ser campeón uruguayo

El argentino Israel Damonte será el entrenador de Boston River de cara a la temporada 2026, quien ya comenzó a trabajar con el plantel.

Israel Damonte nuevo DT de Boston River.

 Foto: Tenfield
Finalizada la temporada 2025 para la gran mayoría de los planteles, ya se comienza a preparar lo que será el próximo año. Uno de los clubes que se movió fue Boston River, que anunció al argentino Israel Damonte como el nuevo entrenador.

Damonte llega para suplantar a Jadson Viera (que se fue a Nacional), y arribó al sastre junto a sus compatriotas Nicolás Alvite como asistente técnico y Gastón Fauceglia como preparador físico. En en el entrenamiento de este martes, el argentino ya se hizo cargo de llevarlo adelante.

Este desafío será el primero en el exterior de su país natal, luego de haber dirigido a Huracán, Arsenal, Sarmiento y Colón, en dónde sumó 39 triunfos, 43 empates y 62 derrotas, totalizando una obtención del 37% de los puntos.

Israel Damonte no es ajeno al fútbol uruguayo, ya que entre 2012 y 2013 defendió a Nacional en dónde fue campeón uruguayo en la temporada 2012.

