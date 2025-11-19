Facultad de Psicología de la Udelar suspendió toma de parciales del semestre

El Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) suspendió las pruebas parciales correspondientes a la segunda mitad del semestre. Argumenta que "la salud de docentes y estudiantes, para quienes lo ansiógeno del contexto sumado a la necesidad de rendir y evaluar pruebas supondría un agravamiento y la exposición a un estrés inaceptable”.
La resolución fue aprobada en la sesión del pasado lunes 17 de noviembre. Para el Consejo "en el marco del presente conflicto por la financiación y la dignificación de la Udelar no se dan las condiciones mínimas aceptables" para realizar las pruebas.
Sostiene que "la salud de docentes y estudiantes, para quienes lo ansiógeno del contexto sumado a la necesidad de rendir y evaluar pruebas supondría un agravamiento y la exposición a un estrés inaceptable para estudiantes y una sobrecarga de tareas para docentes. Además, afirma que "implica la gran parte de contenido no impartido, o la disparidad del mismo".
Parciales y nota final
Asimismo, resolvió no reponer clases ni períodos de evaluación que no se dictaron por el paro, y que la nota final será la obtenida en las evaluaciones realizadas hasta el 3 de noviembre.
"Excepcionalmente, los cursos que aún no han tenido ninguna evaluación podrán realizarlas en el marco de los criterios acordados, siempre y cuando exista una instancia previa a la fecha de la evaluación, donde se respondan dudas, se presente la consigna y el temario a ser evaluado”, sostiene la resolución.
También, se encomienda al decanato realizar las gestiones para que los estudiantes que gocen de becas no pierdan el beneficio, y valorar instancias complementarias para los estudiantes que tengan nota de reprobación en cursos sin parciales eliminatorios.
Finalmente exhorta a contemplar las situaciones de los estudiantes privados de libertad y solicitar a la Comisión de Posgrados que revise las fechas de entrega en sus cursos.