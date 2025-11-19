Facultad de Psicología de la Udelar suspendió toma de parciales del semestre

Parciales y nota final

Asimismo, resolvió no reponer clases ni períodos de evaluación que no se dictaron por el paro, y que la nota final será la obtenida en las evaluaciones realizadas hasta el 3 de noviembre.

"Excepcionalmente, los cursos que aún no han tenido ninguna evaluación podrán realizarlas en el marco de los criterios acordados, siempre y cuando exista una instancia previa a la fecha de la evaluación, donde se respondan dudas, se presente la consigna y el temario a ser evaluado”, sostiene la resolución.

También, se encomienda al decanato realizar las gestiones para que los estudiantes que gocen de becas no pierdan el beneficio, y valorar instancias complementarias para los estudiantes que tengan nota de reprobación en cursos sin parciales eliminatorios.

Finalmente exhorta a contemplar las situaciones de los estudiantes privados de libertad y solicitar a la Comisión de Posgrados que revise las fechas de entrega en sus cursos.