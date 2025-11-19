Hacete socio para acceder a este contenido

Política acuerdos | Uruguay | China

Convenios académicos y científicos

Universidades de China y Uruguay firmaron acuerdos de cooperación en innovación, ciencia y tecnología

Una delegación conformada por la UTEC, la Udelar y Cancillería suscribió acuerdos académicos con las principales universidades de China.

Udelar y UTEC firmaron acuerdos de cooperación con universidades chinas.

 Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

Representantes de la Universidad Tecnológica (UTEC), de la Universidad de la República (Udelar) y del Ministerio de Relaciones Exteriores realizaron una visita oficial a China, en la que fortalecieron vínculos académicos y de cooperación. La delegación uruguaya firmó acuerdos con las principales universidades del país asiático para intercambio en áreas como ciencia, tecnología e innovación.

Acuerdos universitarios y la creación del Instituto Confucio

La misión responde a una línea de trabajo desarrollada por la Udelar desde 2018, que incluye la creación del Instituto Confucio. En esta oportunidad, se suscribieron nuevos acuerdos de cooperación con instituciones como el Shantou University Medical College de la University of Shantou, la City University of Hong Kong (CityUHK), la Taiyuan University of Technology y la Universidad Jiaotong de Beijing.

La delegación uruguaya se reunió con la Beijing Forestry University, con la que se desarrolla un acuerdo para control de plagas mediante imágenes satelitales, y con el Institute of Water Resources and Hydropower Research (IWHR), con el que se proyecta una cooperación en mapeo de inundaciones y metodologías de riego.

Cooperación científica entre Uruguay y China

Además, mantuvo encuentros con el Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo (DSEL, Laboratorio Tiandu) y con el Centro de Transferencia de Tecnología China–ALC, en continuidad de los compromisos asumidos en la V Comisión Mixta Uruguay–China sobre Ciencia y Tecnología.

De esta forma, Uruguay continúa con la consolidación de su presencia académica y científica en el ámbito internacional, promueve iniciativas que potencian la innovación, la investigación y la formación de alto nivel, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado difundido este miércoles 19.

