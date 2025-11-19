Desactivan plan de narcos albaneses para asesinar a fiscal antidrogas de Bélgica

La policía llevó a cabo 18 redadas en Bruselas y Lovaina con el objetivo de desmantelar las redes de narcotráfico en estas zonas y descubrió parte del plan. Los sospechosos, todos con antecedentes por narcotráfico, se encuentran detenidos a la espera de nuevas decisiones judiciales.

Según informó la Fiscalía Federal en un comunicado, los sospechosos operaban "en el seno de una organización criminal albanesa".

Piden reforzar protección de fiscales, jueces y policías

La fiscal federal Ann Fransen dijo hoy que la investigación "demuestra, una vez más, la imperiosa necesidad de reforzar la protección de los agentes de policía y magistrados, que luchan a diario sin descanso contra la delincuencia organizada y que, como consecuencia, son blanco de estas organizaciones".

El tráfico de drogas y la violencia aparejada han crecido en intensidad en Bélgica en los últimos años. El propio Moinil alertaba el pasado febrero de la "desastrosa" situación de la lucha contra el tráfico de drogas en la capital belga, un problema del que responsabilizó al Gobierno federal.