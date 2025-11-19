Desactivan plan de narcos albaneses para asesinar a fiscal antidrogas de Bélgica

Ocho personas vinculadas con un clan de la mafia albanesa fueron detenidas este martes en Bélgica en el marco de la investigación de un supuesto plan para asesinar al fiscal de Bruselas, Julien Moinil, informó la Fiscalía Federal del país europeo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Moinil, ya había sido objeto de amenazas de muerte debido a su lucha contra el narcotráfico, según el diario ‘Le Soir’. Desde julio, el fiscal es responsable de la aplicación de medidas estrictas contra los cárteles de la droga, cuenta con protección reforzada ante graves amenazas.
La investigación sobre el plan para matar al fiscal Moinil
El caso se remonta al pasado verano, cuando la Fiscalía Federal recibió las primeras informaciones de la Policía que apuntaban acerca de la organización de un posible atentado contra Moinil y se puso en marcha la investigación, bajo la tutela de un juez de instrucción para analizar en detalle todos los datos recabados.
La policía llevó a cabo 18 redadas en Bruselas y Lovaina con el objetivo de desmantelar las redes de narcotráfico en estas zonas y descubrió parte del plan. Los sospechosos, todos con antecedentes por narcotráfico, se encuentran detenidos a la espera de nuevas decisiones judiciales.
Según informó la Fiscalía Federal en un comunicado, los sospechosos operaban "en el seno de una organización criminal albanesa".
Piden reforzar protección de fiscales, jueces y policías
La fiscal federal Ann Fransen dijo hoy que la investigación "demuestra, una vez más, la imperiosa necesidad de reforzar la protección de los agentes de policía y magistrados, que luchan a diario sin descanso contra la delincuencia organizada y que, como consecuencia, son blanco de estas organizaciones".
El tráfico de drogas y la violencia aparejada han crecido en intensidad en Bélgica en los últimos años. El propio Moinil alertaba el pasado febrero de la "desastrosa" situación de la lucha contra el tráfico de drogas en la capital belga, un problema del que responsabilizó al Gobierno federal.