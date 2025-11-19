Cruce entre Gianoli y Caggiani: "Me faltaste el respeto" y "no me rompas más los huevos"

El tema del astillero Cardama sigue dando que hablar y en últimas horas se registró un nuevo cruce entre oficialismo y oposición. Si bien todavía quedan varios capítulos sobre este tema, como por ejemplo la interpelación del próximo 10 de diciembre a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, el tema de la rescisión del contrato con la empresa por la construcción de las dos patrulleras oceánicas siguen en el ojo de la tormenta.
El legislador nacionalista regresó a Uruguay y fue directamente a increpar al coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Caggiani, porque el oficialista había señalado en una rueda de prensa que "no deja de ser interesante que haya mandado a un chapista para ver cómo andaba el barco nuevo", y luego agregó: "Sabe de barco lo que yo sé de física cuántica".
Fuerte cruce entre legisladores
Lo concreto es que cuando Caggiani salía de la comisión que está tratando el presupuesto con los senadores blancos Carlos Camy y Rodrigo Blas, y de repente apareció Gianoli, que se le acercó a Caggiani “enojado, desencajado”. Luego de saludarse, el diputado blanco le pidió que le diga “en la cara” lo que había comentado en la rueda de prensa, argumentando que el senador oficialista le había faltado el respeto a él y a su familia. Ante esto, Caggiani le señaló que estaba “pasado de rosca”, y Gianoli le insistió: “No, no. Me faltaste el respeto a mí y a mi familia”.
Acto seguido, ambos se acercaron y Caggiani le dijo: “No me rompas más los huevos”. En ese instante tanto Camy como Blás intercedieron entre el senador del FA y el diputado blanco, los separaron y cada uno siguió su camino.
A raíz de algunos trascendidos de prensa, Blás descartó que Gianoli haya agarrado del cuello a Caggiani, ya que sólo fue un “intercambio de palabras”.