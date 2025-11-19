Cruce entre Gianoli y Caggiani: "Me faltaste el respeto" y "no me rompas más los huevos"

Fuerte cruce entre legisladores

Lo concreto es que cuando Caggiani salía de la comisión que está tratando el presupuesto con los senadores blancos Carlos Camy y Rodrigo Blas, y de repente apareció Gianoli, que se le acercó a Caggiani “enojado, desencajado”. Luego de saludarse, el diputado blanco le pidió que le diga “en la cara” lo que había comentado en la rueda de prensa, argumentando que el senador oficialista le había faltado el respeto a él y a su familia. Ante esto, Caggiani le señaló que estaba “pasado de rosca”, y Gianoli le insistió: “No, no. Me faltaste el respeto a mí y a mi familia”.