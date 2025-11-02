Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Lucía Etcheverry |

anuncios

MTOP aumenta el presupuesto del programa Convenios Sociales y prioriza proyectos de impacto comunitario

En el marco del nuevo programa del MTOP se inauguraron las obras de renovación del local de la Liga de Fomento de El Carmen.

Inauguran obras.

Inauguran obras.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, anunció un incremento del presupuesto destinado al programa Convenios Sociales, una herramienta que permite a instituciones sociales reparar o ampliar sus instalaciones con apoyo técnico y financiero del ministerio. En esta nueva etapa, se priorizará a las organizaciones que trabajen con infancia y adolescencia, promuevan la convivencia y la seguridad comunitaria, o impulsen la permanencia en el medio rural.

El anuncio se realizó en el marco de la inauguración de obras en la sede de la Liga de Trabajo del Carmen, en Ciudad del Carmen (Durazno), institución beneficiaria del programa. Etcheverry destacó la importancia de esta iniciativa, que lleva casi cuatro décadas de continuidad, y subrayó su papel en la descentralización y el fortalecimiento del tejido social.

“El programa permite que las instituciones sociales de todo el país accedan a recursos y asesoramiento técnico para mejorar su infraestructura. En este período fortaleceremos su presupuesto y daremos prioridad a las pequeñas localidades y organizaciones con menos recursos, en una distribución más equitativa del apoyo estatal”, afirmó la ministra.

La jerarca también resaltó la coordinación con intendencias y municipios, clave para llegar a instituciones que prestan servicios comunitarios en áreas como salud, educación, deporte y recreación.

Renovación de la Liga de Trabajo del Carmen

Con más de 100 años de trayectoria y 83 socios directos, la Liga del Trabajo del Carmen cumple un rol fundamental en el desarrollo rural, educativo y social de la región. Gracias al programa Convenios Sociales, el MTOP aportó 2 millones de pesos para la mejora de su sede, incluyendo la construcción de un sobretecho, la corrección de desagües, la instalación de cielorrasos y trabajos de revoque y pintura.

Como contrapartida, la institución se comprometió a ceder el uso de sus instalaciones durante al menos 10 horas semanales y por cinco años a la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), fortaleciendo así su vínculo con la comunidad educativa y productiva.

En la actividad participaron, además de la ministra Etcheverry, el intendente de Durazno, Felipe Algorta, y el director nacional de Arquitectura, Martín Tierno.

Temas

Dejá tu comentario