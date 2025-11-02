MTOP aumenta el presupuesto del programa Convenios Sociales y prioriza proyectos de impacto comunitario

La jerarca también resaltó la coordinación con intendencias y municipios, clave para llegar a instituciones que prestan servicios comunitarios en áreas como salud, educación, deporte y recreación.

Renovación de la Liga de Trabajo del Carmen

Con más de 100 años de trayectoria y 83 socios directos, la Liga del Trabajo del Carmen cumple un rol fundamental en el desarrollo rural, educativo y social de la región. Gracias al programa Convenios Sociales, el MTOP aportó 2 millones de pesos para la mejora de su sede, incluyendo la construcción de un sobretecho, la corrección de desagües, la instalación de cielorrasos y trabajos de revoque y pintura.

Como contrapartida, la institución se comprometió a ceder el uso de sus instalaciones durante al menos 10 horas semanales y por cinco años a la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), fortaleciendo así su vínculo con la comunidad educativa y productiva.

En la actividad participaron, además de la ministra Etcheverry, el intendente de Durazno, Felipe Algorta, y el director nacional de Arquitectura, Martín Tierno.