La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, anunció un incremento del presupuesto destinado al programa Convenios Sociales, una herramienta que permite a instituciones sociales reparar o ampliar sus instalaciones con apoyo técnico y financiero del ministerio. En esta nueva etapa, se priorizará a las organizaciones que trabajen con infancia y adolescencia, promuevan la convivencia y la seguridad comunitaria, o impulsen la permanencia en el medio rural.
MTOP aumenta el presupuesto del programa Convenios Sociales y prioriza proyectos de impacto comunitario
En el marco del nuevo programa del MTOP se inauguraron las obras de renovación del local de la Liga de Fomento de El Carmen.