Portaaviones: PCU pidió renuncia de Núñez pero Legnani no la acepta

Legnani no acepta

Conocida la renuncia, el intendente Legnani anunció que no la acepta. En las próximas horas, de no presentarse a trabajar, Legnani redactará una comunicación oficial anunciando el cese del Diego Núñez y confirmó que no tendrá sustituto, quedando como única Prosecretaria Sandra Saffores, que está ejerciendo este cargo, según informó Canal 5.

Según supo Caras y Caretas, Legnani se reunió con el diputado Daniel Diverio, secretario de la departamental del PCU, quien le comentó la decisión del partido de quitarle la confianza a Núñez.

PCU explica

En un comunicado el PCU recordó que su posición respecto a la visita de Orsi al portaviones, "fue expresada públicamente por el senador y secretario general del PCU, Óscar Andrade y por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo".

"No conocíamos que se iba a realizar la visita presidencial y tampoco que un militante de nuestro Partido, que es prosecretario de la Intendencia de Canelones, integraría la comitiva", agrega. Y señala que las críticas a la presencia del presidente "también comprenden al militante del PCU que participó de la comitiva".

"Luego de reunirnos con el compañero, escuchar sus explicaciones, que este asumiera su error y pusiera su renuncia a la tarea que lleva adelante en la Intendencia de Canelones a disposición; el PCU resolvió que se instrumente de manera inmediata dicha renuncia", sostiene.

Comunicado portaviones

Núñez había compartido la delegación que visitó el portaaviones con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin, los subsecretarios Gabriela Valverde y Joel Rodríguez y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

La visita tuvo lugar el pasado sábado 2 de mayo y no fue informada por la Presidencia.