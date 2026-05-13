La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, presentó este miércoles en la Comisión de Vivienda de Diputados la estrategia que impulsa el gobierno para ampliar las respuestas habitacionales destinadas a personas en situación de calle. El plan prevé generar 720 nuevas plazas residenciales entre 2026 y 2028, con una inversión estimada en seis millones de dólares.
"Ni refugios ni centros institucionales"
Vivienda proyecta 720 soluciones habitacionales para personas en situación de calle
Tamara Paseyro, ministra de Vivienda, presentó la estrategia que impulsa el gobierno para incrementar las alternativas de vivienda destinadas al sinhogarismo.