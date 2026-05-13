Vivienda proyecta 720 soluciones habitacionales para personas en situación de calle

Según detalló, el MVOT financiará el alquiler de las viviendas, las garantías institucionales y, en algunos casos, pequeñas adecuaciones edilicias. El acompañamiento social y la implementación de la política estarán a cargo del Mides.

La ministra también anunció que la cartera trabaja en la recuperación de inmuebles de mediana y gran escala para crear centros colectivos y dispositivos de transición. En ese marco, sostuvo que estos espacios podrán funcionar “en edificios recuperados, en inmuebles ociosos o subutilizados que hoy no cumplen ninguna función”.

La gestión de esos dispositivos será encomendada a cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles y organizaciones sociales con experiencia en trabajo comunitario y acompañamiento social.