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Política Tamara Paseyro | cambio de enfoque |

"Ni refugios ni centros institucionales"

Vivienda proyecta 720 soluciones habitacionales para personas en situación de calle

Tamara Paseyro, ministra de Vivienda, presentó la estrategia que impulsa el gobierno para incrementar las alternativas de vivienda destinadas al sinhogarismo.

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La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, presentó este miércoles en la Comisión de Vivienda de Diputados la estrategia que impulsa el gobierno para ampliar las respuestas habitacionales destinadas a personas en situación de calle. El plan prevé generar 720 nuevas plazas residenciales entre 2026 y 2028, con una inversión estimada en seis millones de dólares.

Durante su comparecencia, la jerarca señaló que la intervención del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) apunta a desarrollar soluciones habitacionales permanentes y coordinadas con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), organismo que mantiene la rectoría de las políticas vinculadas a la atención de personas en situación de calle.

Cambio de enfoque: respuestas residenciales

Paseyro explicó que el nuevo enfoque busca dejar atrás respuestas centradas únicamente en refugios y avanzar hacia modalidades de alojamiento integradas al tejido urbano. “El objetivo es ampliar las respuestas residenciales. No se trata de refugios ni centros institucionales, sino de soluciones habitacionales insertas en la trama urbana, donde las personas puedan desarrollar procesos de convivencia con acompañamiento técnico, a su propio ritmo, con un plan personalizado de inclusión social y egreso”, afirmó.

Según detalló, el MVOT financiará el alquiler de las viviendas, las garantías institucionales y, en algunos casos, pequeñas adecuaciones edilicias. El acompañamiento social y la implementación de la política estarán a cargo del Mides.

La ministra también anunció que la cartera trabaja en la recuperación de inmuebles de mediana y gran escala para crear centros colectivos y dispositivos de transición. En ese marco, sostuvo que estos espacios podrán funcionar “en edificios recuperados, en inmuebles ociosos o subutilizados que hoy no cumplen ninguna función”.

La gestión de esos dispositivos será encomendada a cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles y organizaciones sociales con experiencia en trabajo comunitario y acompañamiento social.

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