Cambios en Danubio: Leo Ramos nuevo DT, Matosas se va del club

Semana movida en Danubio, que tras finalizar el Torneo Apertura, decidieron tomar una decisión respecto al nuevo entrenador. La dirigencia franjeada determinó que Leo Ramos sea quien tome las riendas del primer equipo hasta el final de la actual temporada.
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Ramos era el favorito del presidente del club, Tabaré Fierro, pero distaba de las propuestas que había puesto sobre la mesa Gustavo Matosas (Bruno Silva y Pablo de Ambrosio). Por esto es que el Gerente Deportivo renunciará a su cargo y no continuará en el club.
Leo Ramos tendrá su tercer pasaje en Danubio, luego de haberlo dirigido en 2016 y entre 2020 y 2021, año en el cuál descendió a la Segunda División.
Nuevamente el entrenador, que se encuentra dirigiendo a Universidad de Concepción en Chile, tendrá el desafío de afrontar una situación muy comprometedora del club en cuanto a los promedios.