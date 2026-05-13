XO, laptops, tablets: la transformación de Ceibal a 19 años de su creación

Según señaló, la primera etapa estuvo enfocada casi exclusivamente en la equidad y el acceso, garantizar que todos los estudiantes, sin importar el lugar del país en el que vivieran, tuvieran acceso a una computadora e internet.

Con el paso de los años, explicó, el proyecto fue “construyendo capas”. A la infraestructura inicial se sumaron plataformas educativas, programas de aprendizaje y nuevas herramientas digitales. Entre ellas destacó CREA, la plataforma que permitió sostener el vínculo educativo durante la pandemia y que, según sostuvo, marcó una diferencia entre Uruguay y otros países de la región.

Programas desarrollados por Ceibal

La jerarca repasó además otros programas desarrollados por Ceibal, como las clases de inglés y pensamiento computacional por videoconferencia, los laboratorios Maker y las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos, en las que participaron estudiantes de distintos puntos del interior del país.

“Equipos de Bella Unión, Rivera, Salto, Míguez, Tala, Toscas o Caraguatá viajaron al exterior representando a Uruguay”, destacó. Haim sostuvo que el foco actual está puesto en acompañar las trayectorias educativas y contribuir a que más jóvenes culminen la educación media. “Que terminen más y que sepan más”, resumió.

Inteligencia artificial y pensamiento computacional

Consultada sobre el impacto de la inteligencia artificial y la aceleración tecnológica, Haim afirmó que Ceibal trabaja desde 2017 en programas de pensamiento computacional y que hoy incorporan también herramientas de IA.

“El objetivo nunca fue aprender un lenguaje de programación”, afirmó. “El objetivo era aprender una estrategia de resolución de problemas”. En ese sentido, defendió la necesidad de seguir enseñando habilidades vinculadas a la lógica, la organización de datos y la formulación de instrucciones, incluso en un contexto donde las herramientas de inteligencia artificial pueden generar código automáticamente.

“Todavía es necesario saber qué le querés pedir a la herramienta y cómo estructurar ese pedido”, explicó. Actualmente, Ceibal desarrolla un laboratorio de Inteligencia Artificial para Educación, orientado a explorar el uso educativo de estas tecnologías y generar nuevas oportunidades de aprendizaje.

Entrega de dispositivos

Mientras tanto, el programa de entrega de dispositivos continúa vigente. Según detalló Haim, Ceibal entrega tablets en primero de escuela, laptops en tercero y realiza un nuevo recambio en séptimo grado. También pueden acceder a computadoras estudiantes de bachillerato que cursen Ciencia de la Computación. “Se van agregando capas porque el mundo va cambiando también”, concluyó.