José Mujica, presente: el MPP realiza homenajes y actividades para recordarlo

Grilla de actividades

Este martes 13, a las 19 horas, en el Centro de Montevideo, el Teatro El Galpón abrirá sus puertas para la actividad “Recordaremos a Pepe”, con la participación de Agarrate Catalina, Mario Carrero y Raúl Castro.

La agenda también incluye actividades barriales y solidarias. El 23 de mayo, en Flor de Maroñas, se realizará una jornada con ropero solidario, juegos para niños y niñas y una clase de panadería y conservas que aún resta confirmar.

Ese mismo espíritu comunitario estará presente el 30 de mayo en Ciudad del Plata, en el departamento de San José, donde se pintará un mural de Mujica y habrá tortas fritas para compartir, además de actividades recreativas y solidarias.

En Canelones se desarrollará una muestra itinerante sobre la vida y trayectoria del exmandatario, acompañada de mateadas con referentes políticos y sociales. La recorrida comenzará el 17 de mayo en Nicolich y continuará el 18 en Las Piedras. Luego pasará por Barros Blancos el 23, La Paz el 24, Pando el 29, Neptunia el 31 y San Jacinto el 7 de junio. A esto se sumará un fogón en Rincón del Colorado, sobre Ruta 48, aunque todavía restan definirse algunos detalles organizativos.

Colonia también tendrá su espacio de homenaje con la inauguración de la muestra “Pepe Mujica”, prevista para el sábado 16 de mayo a las 16 horas en el Centro Cultural Nacional AFE de Colonia del Sacramento, ubicado en Miguel Ángel Odriozola 434. La exposición permanecerá abierta ese sábado y el domingo 17 entre las 10 y las 18 horas. De la inauguración participarán Lucía Topolansky, el intendente Guillermo Rodríguez, el senador Nicolás Viera y la diputada Cecilia Badín.

En Flores, el 23 de mayo se realizará la inauguración funcional del Fondo Aníbal Sosa, en otra actividad vinculada al recuerdo y legado político y social de Mujica.

Los homenajes también llegarán al exterior. El 26 de mayo, en la ciudad italiana de Livorno, la Embajada de Uruguay y el Consulado uruguayo en esa ciudad organizarán una actividad en el Cinema 4Mori con la proyección de la película “Pepe Mujica - Una vida suprema”, documental centrado en la vida del exmandatario uruguayo.