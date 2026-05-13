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Política

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José Mujica, presente: el MPP realiza homenajes y actividades para recordarlo

El Movimiento de Participación Popular (MPP) organizó fogones, exposiciones, murales y encuentros comunitarios para recordar el legado de José Mujica.

Pepe Mujica, presente: el MPP realiza homenajes y actividades para recordarlo.

Pepe Mujica, presente: el MPP realiza homenajes y actividades para recordarlo.

 Carlos Lebrato / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Este 13 de mayo se cumple un año del fallecimiento del expresidente José Mujica, "El Pepe", una de las figuras políticas más reconocidas del país tanto a nivel nacional como internacional. Referente histórico del Movimiento de Participación Popular (MPP) y símbolo de la austeridad en la política y en la vida cotidiana, Mujica dejó una impronta que trascendió fronteras y generaciones.

En el marco de este aniversario, y también del mes de su nacimiento —el 20 de mayo—, el MPP está llevando a cabo, durante mayo y comienzos de junio, una serie de actividades culturales, comunitarias y de memoria en varios departamentos del país, además de un homenaje en Italia.

Las actividades se vienen desarrollando desde el inicio de mayo y se extenderán durante todo el mes.

Grilla de actividades

Este martes 13, a las 19 horas, en el Centro de Montevideo, el Teatro El Galpón abrirá sus puertas para la actividad “Recordaremos a Pepe”, con la participación de Agarrate Catalina, Mario Carrero y Raúl Castro.

La agenda también incluye actividades barriales y solidarias. El 23 de mayo, en Flor de Maroñas, se realizará una jornada con ropero solidario, juegos para niños y niñas y una clase de panadería y conservas que aún resta confirmar.

Ese mismo espíritu comunitario estará presente el 30 de mayo en Ciudad del Plata, en el departamento de San José, donde se pintará un mural de Mujica y habrá tortas fritas para compartir, además de actividades recreativas y solidarias.

En Canelones se desarrollará una muestra itinerante sobre la vida y trayectoria del exmandatario, acompañada de mateadas con referentes políticos y sociales. La recorrida comenzará el 17 de mayo en Nicolich y continuará el 18 en Las Piedras. Luego pasará por Barros Blancos el 23, La Paz el 24, Pando el 29, Neptunia el 31 y San Jacinto el 7 de junio. A esto se sumará un fogón en Rincón del Colorado, sobre Ruta 48, aunque todavía restan definirse algunos detalles organizativos.

Colonia también tendrá su espacio de homenaje con la inauguración de la muestra “Pepe Mujica”, prevista para el sábado 16 de mayo a las 16 horas en el Centro Cultural Nacional AFE de Colonia del Sacramento, ubicado en Miguel Ángel Odriozola 434. La exposición permanecerá abierta ese sábado y el domingo 17 entre las 10 y las 18 horas. De la inauguración participarán Lucía Topolansky, el intendente Guillermo Rodríguez, el senador Nicolás Viera y la diputada Cecilia Badín.

En Flores, el 23 de mayo se realizará la inauguración funcional del Fondo Aníbal Sosa, en otra actividad vinculada al recuerdo y legado político y social de Mujica.

Los homenajes también llegarán al exterior. El 26 de mayo, en la ciudad italiana de Livorno, la Embajada de Uruguay y el Consulado uruguayo en esa ciudad organizarán una actividad en el Cinema 4Mori con la proyección de la película “Pepe Mujica - Una vida suprema”, documental centrado en la vida del exmandatario uruguayo.

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