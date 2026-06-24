Mundial 2026: Colombia derrotó al Congo y enfrentará su prueba más dura

Ese objetivo dependerá de lo que ocurra en la tercera jornada, cuando Colombia se enfrente a Portugal en Miami en uno de los partidos más atractivos de esta fase del campeonato. El choque enfrentará a dos selecciones que aparecían como las grandes candidatas para avanzar y que cuentan con plantillas repletas de talento y experiencia internacional.

Portugal llega fortalecida tras golear 5-0 a Uzbekistán en Houston y dejar atrás las dudas que habían surgido después de su estreno en el torneo y de las tensiones internas relacionadas con el papel de Cristiano Ronaldo dentro del equipo. El delantero de 41 años respondió en el campo con un doblete y volvió a convertirse en el gran referente del conjunto europeo.

Liderazgo del grupo

El duelo entre colombianos y portugueses definirá el liderazgo del grupo K y también servirá como una prueba de carácter para una selección cafetera que sueña con llegar lejos en el Mundial. Más allá de haber cumplido el primer objetivo de avanzar de ronda, la verdadera medida de sus aspiraciones podría llegar precisamente ante uno de los gigantes del fútbol europeo.

Mientras tanto, la República Democrática del Congo todavía conserva opciones de avanzar como uno de los mejores terceros si consigue una victoria en la última fecha, mientras que Uzbekistán, debutante absoluto en una Copa del Mundo, quedó eliminada tras sumar dos derrotas y recibir ocho goles en contra.