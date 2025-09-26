80 Asamblea de la ONU: Gaza, arrogancia colonial, sumisión impresentable y voces de dignidad para la historia

Israel frente a una sala vacía

La jornada del viernes 26 inició con el discurso de Benjamín Netanyahu, quien antes de empezar su intervención vio cómo más del 80% de la sala se desocupaba en clara señal de protesta, solamente se quedaron sus aliados declarados y seis o siete países del ámbito global que no han tomado una postura clara. Su discurso giró, como era de esperarse, en torno al ataque de Hamás de octubre de 2023, de lo aterrorizada que vive la población de Israel y el legítimo derecho que afirma tener para defenderse por medio de una operación militar. El final del discurso, que según voceros de la delegación de Israel, habría sido reproducido por altavoces en la Franja de Gaza, estuvo marcado por el frenético aplauso de las delegaciones que permanecieron en la sala y el abucheo de quienes se encontraban aún en los pasillos contiguos esperando a que Netanyahu termine su intervención para regresar.

Sin embargo Netanyahu no fue el único en hablarle a los muebles, Milei también pronunció su discurso frente a una sala casi vacía mientras que lo escuchaba atentamente su delegación, dentro de la que se encontraba Karina Milei, centro de la tormenta política más reciente del gobierno junto a Caputo y Adorni. Su discurso tampoco sorprendió mucho, arremetió también contra la ONU señalándola de coartar la libertad de las naciones e incluso los individuos, describió su administración como "lo que había que hacer" y declaró su amor profundo por Estados Unidos.

Brasil y Colombia en la orilla opuesta

Primero Luiz Inácio "Lula" da Silva puso el dedo en la llaga desde la perspectiva humanista luego de hablar de la condena a Bolsonaro, el avance del fascismo ideológico y la necesidad de que los ultrarricos aporten para el desarrollo de la población más excluida fueron los puntos iniciales de la intervención del presidente brasileño. Planteó como un peligro equiparar la delincuencia con el terrorismo y el uso de fuerzas letales en casos que no están catalogados como conflictos armados, mientras inisitió en la necesidad de mantener Latinoamérica y el Caribe como territorios de Paz.

Sin embargo, la frase que más trascendió de su intervención fue sin dudas en la que afirmó que "Nada justifica el genocidio en Gaza", ante un auditorio lleno que explotó en aplausos. Lula afirmó que esta masacre no estaría ocurriendo si quienes debían detenerlo hubiesen actuado en vez de guardar silencio.

Posteriormente el turno fue para Gustavo Petro, quien empezó diciendo: "los que no tenemos bombas ni grandes presupuestos no somos escuchados aquí", refiriéndose a la propuesta que hizo cuatro años atrás para establecer una comisión para evitar una escalada de violencia en la Franja de Gaza. Posteriormente señaló el episodio de la destrucción de lanchas que el gobierno de Estados Unidos señaló como cargamentos de cocaína del Tren de Aragua provenientes de Venezuela, como el asesinato de jóvenes caribeños pobres, ya que en palabras de Petro: "Los verdaderos narcotraficantes viven en Miami, son vecinos del presidente Trump, viven aquí en Nueva York, a unas cuantas cuadras", centrándose luego en la necesidad del cambio de matriz energética contra los designios del poder global, que insiste en el modelo fósil de combustibles. En el último tramo de un discurso que duró cerca de 40 minutos, retomó el tema Gaza y afirmó que "No hay raza superior, ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así" y propuso la votación en asamblea para la creación de una fuerza multinacional que se instale en Palestina y derrote a Israel en el campo militar, ya que en sus palabras la vía diplomática ya ha fallado.

Aunque con sin hacer referencia al uso de las armas, pero con la misma vehemencia, el presidente de Chile Gabriel Boric también fue enfático en la necesidad de detener de manera inmediata el genocidio y exigió el juzgamiento de Netanyahu por parte de un tribunal internacional, voz que aunque tuvo pocos respaldos directos, sí fue acompañada desde los discursos de varios países por medio del reconocimiento de la situación de Gaza como un genocidio.

Rusia y Ucrania

De otro lado se viene librando otra batalla diplomática, pues en los días iniciales de la UN80 Trump se reunió con Zelenski y emitió unas declaraciones que parecían dinamitar toda posibilidad de acercamiento, señalando a Rusia como un "tigre de papel", afirmando que Ucrania tenía lo suficiente para ganar la guerra y no solo recuperar el terreno perdido sino "ir un poco más allá". Al cierre de esta nota aún no había intervenido Rusia, pero posterior a esas afirmaciones se reunieron Maro Rubio y Sergei Lavrov como cancilleres de Rusia y EEUU, reunión de la que no se ha logrado saber mucho. Sin embargo, la intervención de Zelenski tampoco fue una sorpresa, pues responsabilizó completamente a Rusia señalándola de invadir su territorio y afirmó que si no es detenida, seguramente invadiría otros países de la región.

Aún quedan un par de días en que se esperan las intervenciones de Rusia y Venezuela como parte de los platos fuertes de las jornadas restantes, sin embargo la semana termina con un panorama más o menos evidente de una fuerte tensión entre "norte y sur" globales, de todas maneras el multilateralismo esperado no apareció tan claro en la prudente intervención de China en cabeza de Li Qiang, presidente del Consejo de Gobierno de la República Popular China, quien se limitó a recordar el papel original de la ONU, señalando la necesidad de retomar el humanismo y la cooperación internacional.