Acusan a Macron de traidor por su cambio de postura respecto al acuerdo UE-Mercosur

El líder sindical afirmó que las declaraciones de Macron en Brasil, "en el corazón del territorio de sus competidores agrícolas", constituyen un "nuevo insulto" para los agricultores franceses, quienes temen que el pacto comercial inunde Europa de importaciones baratas con estándares sanitarios y ambientales más bajos.

Acuerdo largamente negociado

El acuerdo entre la UE y el Mercosur se viene negociando desde hace más de dos décadas, pero nunca acaba de entrar en vigor principalmente por las resistencias de algunos países europeos, en particular Francia.

El texto del pacto comercial fue aprobado en una cumbre entre las partes que se celebró en Montevideo en diciembre de 2024, y desde entonces se está estudiando en la UE.

De concretarse, se conformaría una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas

El Mercosur, bloque sudamericano creado en 1991, integra a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, representando 250 millones de personas y más del 75% del PIB continental.

(Sputnik)