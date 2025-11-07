El presidente del principal sindicato agrícola francés FNSEA, Arnaud Rousseau, calificó de "traición completa" el cambio de postura del presidente Emmanuel Macron respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur durante la conferencia climática COP30 en Belém (Brasil).
hay bronca
Acusan a Macron de traidor por su cambio de postura respecto al acuerdo UE-Mercosur
El presidente francés Macron aseguró sentirse "optimista" sobre la posibilidad de aceptar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.