Acusan a Macron de traidor por su cambio de postura respecto al acuerdo UE-Mercosur

El presidente francés Macron aseguró sentirse "optimista" sobre la posibilidad de aceptar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Protestas contra Macron en Francia.

El presidente del principal sindicato agrícola francés FNSEA, Arnaud Rousseau, calificó de "traición completa" el cambio de postura del presidente Emmanuel Macron respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur durante la conferencia climática COP30 en Belém (Brasil).

La víspera, el mandatario francés aseguró sentirse "optimista" sobre la posibilidad de aceptar el acuerdo. “Soy más bien optimista, pero me mantengo vigilante porque también defiendo los intereses de Francia”, declaró Macron a periodistas al margen de la cumbre de jefes de Estado que precede a la COP30 en Belém, Brasil.

"Durante meses el presidente aseguró su oposición firme al acuerdo con el Mercosur. Hoy, en la COP30 declara que es 'más bien optimista' a adoptarlo. Esto es una traición completa", señala el comunicado de la FNSEA en la red social X, citando a Rousseau.

El líder sindical afirmó que las declaraciones de Macron en Brasil, "en el corazón del territorio de sus competidores agrícolas", constituyen un "nuevo insulto" para los agricultores franceses, quienes temen que el pacto comercial inunde Europa de importaciones baratas con estándares sanitarios y ambientales más bajos.

Acuerdo largamente negociado

El acuerdo entre la UE y el Mercosur se viene negociando desde hace más de dos décadas, pero nunca acaba de entrar en vigor principalmente por las resistencias de algunos países europeos, en particular Francia.

El texto del pacto comercial fue aprobado en una cumbre entre las partes que se celebró en Montevideo en diciembre de 2024, y desde entonces se está estudiando en la UE.

De concretarse, se conformaría una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas

El Mercosur, bloque sudamericano creado en 1991, integra a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, representando 250 millones de personas y más del 75% del PIB continental.

(Sputnik)

