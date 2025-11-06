Uruguay se moviliza por Cuba: campaña solidaria para enviar donaciones

Las organizaciones convocantes subrayan que se trata de una acción profundamente humanista y solidaria. “Cuba siempre estuvo cuando el mundo la necesitó... Hoy nos toca a nosotros acompañar al pueblo cubano”, señalaron desde la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana.

El lema de la campaña —“¡No al bloqueo! ¡Cuba vive y resiste!”— resume el espíritu del esfuerzo colectivo, que busca también reafirmar los lazos históricos de hermandad entre Uruguay y Cuba, forjados a lo largo de décadas de cooperación política, médica y cultural.

Los estragos del huracán Melissa

El panorama en la isla es particularmente complejo. El huracán Melissa dejó grandes daños en la región oriental de Cuba, especialmente en las provincias de Santiago de Cuba y Granma, declaradas zonas de desastre. Las autoridades informaron que más de 60.000 viviendas sufrieron daños y 1.552 centros educativos junto a 461 instituciones de salud resultaron afectados.

Además, extensos cortes de electricidad y la destrucción de la infraestructura de telecomunicaciones aislaron a numerosas comunidades. La rotura de postes, cables y fibra óptica dejó sin comunicación a más de medio centenar de localidades. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones graves, sobre todo en los alrededores del río Bayamo, donde varios poblados quedaron temporalmente inaccesibles.

Aunque el fenómeno natural trajo alivio a los embalses —que alcanzaron el 95% de su capacidad tras años de sequía—, los daños materiales fueron de magnitud. La agricultura perdió cerca de 78.700 hectáreas de cultivos, con el plátano y el café entre los rubros más perjudicados. También se reportó la pérdida de 28.000 cabezas de ganado, solo en la provincia de Granma.

El presidente Miguel Díaz-Canel recorrió las zonas más afectadas, particularmente los municipios de Urbano Noris y Cacocum, en la provincia de Holguín, para supervisar las tareas de recuperación. Las brigadas de la Defensa Civil evacuaron a más de 120.000 personas antes del paso del huracán, una acción que evitó la pérdida de vidas humanas, según los reportes oficiales.

La solidaridad como deber ético

Desde Montevideo, los organizadores de la campaña uruguaya remarcan que la solidaridad es un deber ético frente a la adversidad de un pueblo que nunca dejó de brindar su ayuda al mundo. “Cuba envió médicos cuando América Latina los necesitó. Ahora necesita materiales, medicamentos y apoyo. La respuesta del pueblo uruguayo será, una vez más, la de la fraternidad”, afirmaron voceros del Pit-Cnt.

La Brigada “Fidel Castro”, ha realizado múltiples misiones de cooperación y trabajo voluntario en Cuba, centradas en la reparación de escuelas, hospitales y viviendas. En 2026, su delegación estará compuesta por trabajadores, estudiantes y militantes sociales que se trasladarán con las donaciones y participarán en tareas de reconstrucción en el Hospital 10 de Octubre, una de las instituciones más emblemáticas del sistema de la capital cubana.