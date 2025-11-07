Volvieron los préstamos para pasivos del BROU con flexibilidades

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) anuncia el lanzamiento de una campaña especial de préstamos en pesos uruguayos dirigida a jubilados y pensionistas, que se extenderá durante los meses de noviembre y diciembre de 2025. Esta iniciativa busca facilitar el acceso al crédito con condiciones altamente beneficiosas para el sector pasivo.
La principal característica de esta campaña es la eliminación de la exigencia de un porcentaje mínimo de pago previo de cuotas para la renovación de préstamos existentes. Esto, sumado a la acreditación inmediata del dinero en la cuenta, otorga una gran flexibilidad financiera a los clientes del Banco.
El BROU priorizará los canales digitales, ofreciendo una tasa bonificada para aquellos que soliciten o renueven su Préstamo Pasivos a través de eBROU a partir del 7 de noviembre. Para aquellos jubilados y pensionistas que cobren menos de $30.000 nominales, el Banco habilitará también la solicitud por vía telefónica (1996) o WhatsApp (2 1996 000) desde el 13 de noviembre hasta el 22 de diciembre.
Para la atención presencial en Sucursales, y con el fin de organizar el flujo de público de manera ordenada y segura, el BROU ha dispuesto un cronograma específico basado en el dígito verificador de la Cédula de Identidad, separando las fechas según si el cliente cobra o no su pasividad en la institución.
Cronograma de atención en sucursales BROU
Período noviembre:
Los clientes que cobran su pasividad en BROU podrán concurrir según el dígito verificador de su C.I.: 0 y 1 el jueves 13 de noviembre; 2 y 3 el viernes 14; 4 y 5 el lunes 17; 6 y 7 el martes 18; y 8 y 9 el miércoles 19 de noviembre. Quienes no cobren su pasividad en BROU deberán concurrir en las siguientes fechas: 0 y 1 el jueves 20 de noviembre; 2 y 3 el viernes 21; 4 y 5 el lunes 24; 6 y 7 el martes 25; y 8 y 9 el miércoles 26 de noviembre.
Período diciembre:
Para quienes cobran su pasividad en BROU, el cronograma de diciembre es: 0 y 1 el martes 9; 2 y 3 el miércoles 10; 4 y 5 el jueves 11; 6 y 7 el viernes 12; y 8 y 9 el lunes 15 de diciembre. Finalmente, para quienes no cobren su pasividad en BROU: 0 y 1 el martes 16; 2 y 3 el miércoles 17; 4 y 5 el jueves 18; 6 y 7 el viernes 19; y 8 y 9 el lunes 22 de diciembre.