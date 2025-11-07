Volvieron los préstamos para pasivos del BROU con flexibilidades

Para la atención presencial en Sucursales, y con el fin de organizar el flujo de público de manera ordenada y segura, el BROU ha dispuesto un cronograma específico basado en el dígito verificador de la Cédula de Identidad, separando las fechas según si el cliente cobra o no su pasividad en la institución.

Cronograma de atención en sucursales BROU

Período noviembre:

Los clientes que cobran su pasividad en BROU podrán concurrir según el dígito verificador de su C.I.: 0 y 1 el jueves 13 de noviembre; 2 y 3 el viernes 14; 4 y 5 el lunes 17; 6 y 7 el martes 18; y 8 y 9 el miércoles 19 de noviembre. Quienes no cobren su pasividad en BROU deberán concurrir en las siguientes fechas: 0 y 1 el jueves 20 de noviembre; 2 y 3 el viernes 21; 4 y 5 el lunes 24; 6 y 7 el martes 25; y 8 y 9 el miércoles 26 de noviembre.

Período diciembre:

Para quienes cobran su pasividad en BROU, el cronograma de diciembre es: 0 y 1 el martes 9; 2 y 3 el miércoles 10; 4 y 5 el jueves 11; 6 y 7 el viernes 12; y 8 y 9 el lunes 15 de diciembre. Finalmente, para quienes no cobren su pasividad en BROU: 0 y 1 el martes 16; 2 y 3 el miércoles 17; 4 y 5 el jueves 18; 6 y 7 el viernes 19; y 8 y 9 el lunes 22 de diciembre.