El Comando Vermelho copó la ciudad de Belém, donde líderes mundiales se reúnen por la COP30

1762263769862

Ruta del Solimões: ocupación del territorio, tráfico de drogas y armas

El dominio territorial es una de las estrategias del Comando Vermelho, nacido en una cárcel de Río de Janeiro en la década de los 70 y dedicado principalmente al tráfico de drogas y armas.

Si bien, el martes de la semana pasada, la Policía carioca mató entre 121 y 132 presuntos delincuentes en favelas de Río de Janeiro dominadas por esta organización, el CV no solo está en la zonas urbanas, sino que también se adentró en las profundidades de la selva amazónica.

En los últimos años se ha hecho fuerte en la llamada 'Ruta del Solimões', un corredor fluvial de tráfico de drogas conecta la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú con los puertos marítimos del norte brasileño.

La activista Val acaba de llegar a Belém para participar en la COP30, que comienza oficialmente el próximo 10 de noviembre. Viene del municipio de Jacareacanga, limítrofe con el territorio indígena Munduruku. La reserva de los Munduruku ocupa un área de 2,4 millones de hectáreas, da cobijo a más de 9.000 indígenas y es una de las tres más invadidas por la explotación ilegal de oro, según datos de Greenpeace.

Val, quien es presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas Suraras del Tapajós, denunció a EFE que Jacareacanga "está siendo tomado" por el CV: "Desgraciadamente, se han adentrado en nuestro territorio, sea a través de la minería ilegal, las drogas, las armas o incluso de las bebidas alcohólicas, cuyos casos han crecido mucho", explicó.

Amazonía: donde el CV le ganó la batalla al PCC

El CV ganó terreno en el mayor bosque tropical del planeta a partir de una cruenta guerra con la otra gran banda criminal brasileña, Primeiro Comando da Capital (PCC). El conflicto se tradujo en sangrientas matanzas en el interior de las cárceles en 2017, y afuera también.

A partir de ese momento, creció mediante una alianza con un grupo local, la Família do Norte, con el que luego se enemistó y al que prácticamente destruyó, explicó a EFE Aiala Colares, investigador de la Universidad Estatal de Pará (UEPA). Colares fue uno de los autores de un estudio que señaló que alrededor de 40 localidades del estado de Pará, cuya capital es Belém, están dominadas por bandas criminales.

Por otro lado, el CV mantiene presencia en 60 de los 62 municipios del vecino estado de Amazonas, según David Marques, coordinador de proyectos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública. Marques comentó que la ruta amazónica tiene un "atractivo" para el crimen organizado, pues es más difícil de fiscalizar y ofrece la posibilidad de diversificar el negocio a través, por ejemplo, de la minería ilegal.

"El escenario es bastante difícil en la región amazónica -una de las más pobres de Brasil-. El crimen organizado es un gran desafío para el desarrollo sostenible", apuntó el especialista.

2803-rotas-drogas-1-

Además, el CV tiene por costumbre hacer dinero con su dominio territorial. Es la 'tasa del crimen'. Para ello, extorsiona a comerciantes y monopoliza servicios como el gas, el transporte municipal, internet pirata o la televisión por cable.

Para Colares es necesario "repensar las estrategias de enfrentamiento al crimen organizado", que consigue "articularse muy rápido" tras recibir un golpe policial. En su opinión, no basta con militares y cárcel.

Sostiene que la "prohibición lo único que hace es valorizar las drogas" y que declarar al CV y al PCC "organizaciones terroristas", como acaba de hacer Paraguay, es un movimiento equivocado que solo favorece los intereses de Estados Unidos.

Amenaza del Comando Vermelho pone en riesgo celebración de la COP30

Una empresa energética presentó una alerta formal ante el gobierno federal este viernes 7 de noviembre, informando que una subestación ubicada en la Región Metropolitana de Belém fue el objetivo de exigencias hechas por el CV para detener las actividades después de las 3 pm.

Belém Transmissora de Energia SA también afirmó que el incidente compromete una "infraestructura vital" para la COP30.

COP30

La denuncia se remitió a Aneel (Agencia Reguladora de la Electricidad de Brasil), al Ministerio de Minas y Energía y a la Policía Federal.

En el comunicado, la empresa advierte que la subestación de Marituba desempeña un papel estratégico tanto para el abastecimiento de la región como para la seguridad logística de la COP30.

El ministro Alexandre Silveira activó la GSI (Oficina de Seguridad Institucional) y el MME (Ministerio de Minas y Energía) para reforzar la seguridad en el sitio.

El MME informó haber recibido un reporte de inteligencia, el cual remitió a la Policía Federal y a la ABIN (Agencia Brasileña de Inteligencia), e inició una investigación sobre la posible actividad delictiva en la zona.