Maestros de Montevideo continuarán el lunes el paro en rechazo a la violencia

Este viernes hubo una movilización de docentes frente a la sede de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en reclamo de medidas de seguridad para los maestros y alumnos.

También este viernes las autoridades de la enseñanza y del Ministerio del Interior anunciaron medidas para prevenir hechos de violencia en las escuelas.

De esta manera ANEP reforzará el número de técnicos del programa Escuelas Disfrutables y el Ministerio del Interior aumentará los efectivos que participan en el programa Comunidad Educativa Segura, También aumentará el número de actividades de Pelota al Medio a la Esperanza y habrá mayor participación de la Policía Comunitaria.

“Vamos a reforzar las condiciones para que haya garantía de que los gurises puedan ir a la escuela, de que los docentes puedan trabajar tranquilos, y que las familias puedan confiar que se retoma el cauce de funcionamiento normal”, anunció el presidente de ANEP, Pablo Caggiani.

Violencia contra maestros

Los hechos se sucedieron el pasado miércoles a la salida del turno matutino en la Escuela 123, ubicada enavenida José Belloni, en Flor de Maroñas.

La agresión involucró a maestras, escolares del centro y sus familiares. Los agresores fueron descritos como preadolescentes y una madre.

Estos individuos habrían entrado al centro educativo "en tropel" (en grupo o multitud), incluyendo niños y adultos. El objetivo aparente de la agresión fue pegarle a niños que estaban "señalados" de adentro de la escuela, específicamente de sexto grado. La agresión, que fue descrita como "bestial" por una fuente de Ademu, incluyó golpes, empujones e intimidaciones. Una maestra resultó agredida.