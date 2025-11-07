Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

sigue asamblea

Maestros de Montevideo continuarán el lunes el paro en rechazo a la violencia

Los maestros de Montevideo decidieron continuar el paro; este viernes se movilizaron frente al Codicen reclamando más seguridad en las escuelas y sus entornos.

Maestros rechazan la violencia.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La asamblea de la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu), reunida este viernes, resolvió continuar con la medida de paro este próximo lunes 10 de noviembre en todas las escuelas del departamento. Con esta decisión, ya suman tres días de paro consecutivos en la Educación Pública.

Ademu continuará este lunes en asamblea.

Este viernes hubo una movilización de docentes frente a la sede de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en reclamo de medidas de seguridad para los maestros y alumnos.

También este viernes las autoridades de la enseñanza y del Ministerio del Interior anunciaron medidas para prevenir hechos de violencia en las escuelas.

De esta manera ANEP reforzará el número de técnicos del programa Escuelas Disfrutables y el Ministerio del Interior aumentará los efectivos que participan en el programa Comunidad Educativa Segura, También aumentará el número de actividades de Pelota al Medio a la Esperanza y habrá mayor participación de la Policía Comunitaria.

“Vamos a reforzar las condiciones para que haya garantía de que los gurises puedan ir a la escuela, de que los docentes puedan trabajar tranquilos, y que las familias puedan confiar que se retoma el cauce de funcionamiento normal”, anunció el presidente de ANEP, Pablo Caggiani.

Violencia contra maestros

Los hechos se sucedieron el pasado miércoles a la salida del turno matutino en la Escuela 123, ubicada enavenida José Belloni, en Flor de Maroñas.

La agresión involucró a maestras, escolares del centro y sus familiares. Los agresores fueron descritos como preadolescentes y una madre.

Estos individuos habrían entrado al centro educativo "en tropel" (en grupo o multitud), incluyendo niños y adultos. El objetivo aparente de la agresión fue pegarle a niños que estaban "señalados" de adentro de la escuela, específicamente de sexto grado. La agresión, que fue descrita como "bestial" por una fuente de Ademu, incluyó golpes, empujones e intimidaciones. Una maestra resultó agredida.

Dejá tu comentario

