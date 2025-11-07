Falleció Cacho de la Cruz, músico y referente de la televisión uruguaya.

Falleció este viernes, a sus 88 años, el músico y conductor argentino Arturo "Cacho" de la Cruz. Se encontraba internado desde hace varios días en un centro de cuidados intensivos, donde recibió tratamiento por una afección respiratoria agravada por una enfermedad pulmonar crónica (EPOC) y un cuadro viral reciente.
