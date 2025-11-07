Falleció Cacho de la Cruz, músico y referente de la televisión uruguaya.

Su talento le permitió dar vida a una galería de personajes que trascendieron la pantalla y se instalaron en el imaginario colectivo. ¿Quién no recuerda a la hilarante y disparatada Chichita, la protagonista de "Almorzando con Chichita"? O al inolvidable camarógrafo Julio Pedemonte o incluso a su alter ego infantil en la piel de Cacho Bochinche. Esta versatilidad lo llevó a ser considerado el "Señor Televisión" por su capacidad de encarnar roles en comedia, drama, música y conducción.