Tristeza

Falleció Cacho de la Cruz, músico y referente de la televisión uruguaya

El histórico conductor de El Show del Mediodía y Cacho Bochinche, Cacho de la Cruz, se encontraba internado por una afección respiratoria agravada por un cuadro viral.

 Foto: wikimedia commons.
Por Redacción Caras y Caretas

Falleció este viernes, a sus 88 años, el músico y conductor argentino Arturo "Cacho" de la Cruz. Se encontraba internado desde hace varios días en un centro de cuidados intensivos, donde recibió tratamiento por una afección respiratoria agravada por una enfermedad pulmonar crónica (EPOC) y un cuadro viral reciente.

Su extensa trayectoria profesional, que inició en la década de los sesenta tras emigrar de Argentina, se consolidó en Uruguay, dejando una huella imborrable tanto en el público adulto como en el infantil. El icónico conductor, comediante y músico se convirtió en una figura esencial para varias generaciones de televidentes por sus reconocidos programas "El show del mediodía" y "Cacho Bochinche".

Su talento le permitió dar vida a una galería de personajes que trascendieron la pantalla y se instalaron en el imaginario colectivo. ¿Quién no recuerda a la hilarante y disparatada Chichita, la protagonista de "Almorzando con Chichita"? O al inolvidable camarógrafo Julio Pedemonte o incluso a su alter ego infantil en la piel de Cacho Bochinche. Esta versatilidad lo llevó a ser considerado el "Señor Televisión" por su capacidad de encarnar roles en comedia, drama, música y conducción.

Además de su faceta televisiva, Cacho de la Cruz tiene una importante trayectoria musical. Fue trombonista del grupo Los Hot Blowers, donde compartió escenario con figuras de la talla de Rubén "El Negro" Rada y Daniel “Bachicha” Lencina. Su compromiso con el público más joven se extendió al plano musical, grabando diversos álbumes de canciones para niños y participando en obras de teatro infantiles.

En 2024 fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo.

