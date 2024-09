Argentina pide la detención de Nicolás Maduro

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Cancilleria_Ar/status/1832163950026219769&partner=&hide_thread=false Orden de detención contra Maduro y otros cabecillas del régimen venezolano: exhortación al Fiscal de la Corte Penal Internacional



Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que…

En la solicitud advierte que "evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la CPI ("Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela I") y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención".