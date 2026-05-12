Hallan en Zárate 16 kg de cocaína provenientes del puerto de Montevideo

La detección del cargamento de cocaína tras zarpar de Montevideo

Durante una entrevista, el capitán del buque manifestó que, tras zarpar del puerto de Montevideo, tomó conocimiento de que un tripulante había encontrado una bolsa que contenía "ladrillos" de una sustancia sospechosa en un sector destinado a la carga de vehículos tipo motorhome.

En ese sentido, el capitán había presentado un escrito denunciando la situación, tras poner a resguardo el hallazgo dentro de su camarote junto a material fotográfico y registros fílmicos.

Durante la inspección, se comprobó que se trataba de una bolsa de arpillera blanca que contenía 14 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 16 kilogramos y un valor estimado que supera los 340 millones de pesos.

En el envoltorio externo y sobre relieve de los ladrillos, la droga estaba identificada con el logo de la Fórmula 1 (F1). Durante la requisa del buque, se hallaron otras cinco bolsas de arpillera vacías de similares características en otro sector de carga.

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Cocaína decomisada y ningún detenido

Se puso en conocimiento del hecho al Juzgado Federal de Campana - Secretaría Penal N° 3, quien ordenó el secuestro de la cocaína, la recolección de pruebas periciales, declaraciones testimoniales y la extracción de registros fílmicos de cámaras de seguridad.

Hasta el momento no se adoptaron medidas restrictivas contra la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades.

A su vez, el buque de más de 213 metros de eslora (largo), fue inspeccionado por autoridades del Estado Rector de Puerto, quienes dispusieron su detención preventiva con restricciones operativas.