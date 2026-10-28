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Mundo

tragedia española

Ascienden a 68 los muertos por accidente ferroviario en España; declaran luto nacional

El accidente se produjo cuando un tren de alta velocidad de la empresa Renfe impactó por detrás a otro convoy, de la compañía Iryo.

El choque de trenes tuvo lugar en la mañana en una zona rural.

El choque de trenes tuvo lugar en la mañana en una zona rural.

 Imagen tomada de X
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Por Redacción Caras y Caretas

El número de muertos en el accidente provocado por el choque entre dos trenes de pasajeros en la provincia española de Toledo, de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (centro), se elevó de 50 a 68, informó el periódico ABC.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto en el país tras el mortífero choque entre dos trenes en la provincia de Toledo.

"Hoy España está de luto y expresamos toda nuestra solidaridad y empatía con todas los familiares de las víctimas y también los heridos que aún permanecen hospitalizados y esperamos que tengan una pronta recuperación", sostuvo Sánchez, citado por la cadena RTVE.

El presidente del Gobierno precisó que el luto se declarará para los días 29, 30 y 31 de octubre.

Sánchez prometió desde el lugar de la colisión "esclarecer lo sucedido" y determinar si ha habido "negligencias y fallos". Sánchez dijo que "no es asumible" que el país sufra dos accidentes graves en sus trenes de alta velocidad en menos de un año.

En otro accidente en la misma línea de alta velocidad el 18 de enero de este año, 46 personas murieron y cerca de 300 resultaron heridas.

Accidente en la mañana

La colisión se produjo este miércoles a las 8.54 hora local: un tren de alta velocidad AVE (siglas de Alta Velocidad Española) de la empresa Renfe impactó por detrás a otro convoy, de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en las vías, provocando el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén.

Entre ambos trenes viajaban unas 550 personas y, aunque las causas del siniestro continúan bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan a una posible falla en los sistemas de seguridad ferroviaria y a un error humano.

En el lugar están desplegados los servicios de emergencia, incluidos bomberos, Protección Civil y ambulancias. También se activó el equipo de catástrofes.

(En base a Sputnik y BBC Mundo)

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