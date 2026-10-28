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Deportes Club Atlético Peñarol | Keosseian |

"lo que mal empieza, mal acaba"

"No tuve buen feeling": Keosseian recordó su pasado por Peñarol y las dificultades que vivió

“Intenté mejorar el relacionamiento con el plantel, pero cuando no llegas o hay una barrera es muy difícil", contó quien entrenó a Peñarol en el 2010.

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Manuel Keosseian en su paso por Peñarol.

Manuel Keosseian en su paso por Peñarol.
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Luego de una extensa carrera como futbolista pero también como entrenador (dónde llegó a dirigir a Peñarol), Manuel Keosseian hace ya unos años que se encuentra sin equipo, aunque mantiene su cargo como vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef).

“No estoy alejado del fútbol porque sigo en la Audef dónde acompaño las gestiones que se hacen y estoy al tanto de todo lo que pasa en fútbol uruguayo”, contó Keosseian en una entrevista con el programa Tarde de Fútbol.

Consultado sobre el porqué no está dirigiendo actualmente, manifestó que ya no lo llaman los equipos, algo que le parece “bien” porque “hay muchos muchachos jóvenes con mucho conocimiento y con ganas de trabajar mucho”. Agregó que a sus 73 años, “no estoy para el día a día con el plantel” aunque “la pasión la mantengo pero no para dirigir”.

Peñarol: una barrera con los jugadores y sin feeling

Durante los últimos cinco meses del año 2010, Manuel Keosseian fue el entrenador de Peñarol en dónde dirigió 17 partidos con nueve triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Recordó que llegó al club gracias a Osvaldo Giménez, que lo acercó cuando el presidente y vicepresidente se encontraban en el Mundial y tenían conversaciones avanzadas con otros entrenadores, por lo que “no llegué en las mejores condiciones de aprobación”.

A los días de asumir se dio un paro de jugadores, los cuáles no entrenaron por al menos diez días y de ahí en más “fue todo muy complicado”. “No tuve buen feeling con el plantel y eso influye mucho porque ese es el fuerte del entrenador. No busco responsables pero lo que empieza mal termina mal”, agregó.

“Intenté mejorar el relacionamiento con el plantel, pero cuando no llegas o hay una barrera es muy difícil. La responsabilidad no es de ellos igual, es compartida por ambas partes”, sostuvo Keosseian.

Recordó que faltando algunas fechas para terminar el Campeonato Uruguayo, dónde Peñarol seguía con chances de ser campeón, el presidente del momento habló con los medios de comunicación para decir que no iba a seguir el año siguiente. “Antes de terminar el torneo dije, si no voy a continuar, mejor me voy ahora. Y me fui unos partidos antes”, agregó.

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