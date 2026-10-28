¿Habrá acuerdo para derrotar a Netanyahu entre la oposición sionista y los partidos palestinos ?

En concreto, en este momento el oficialismo contaría con 53 bancas, y la oposición sionista con 48. Por otro lado, los partidos de ciudadanos palestinos israelíes alcanzaron una votación histórica, traccionado por una participación mayor a la habitual de ese sector de la población.

Si los resultados se mantuviera, el bloque de Netanyahu pasaría de 64 bancas a 53, el bloque opositor pasaría de 46 a 48, y los partidos palestinos de 10 a 19, según informó en sus redes sociales el analista político Bruno Vuan.

Por su parte el sociólogo Rafael Porzekanski señaló que es “una mejor elección para el oficialismo respecto a lo previsto” pero con una “caída importante respecto a 2022”. También fue una “mala elección para el bloque sionista del cambio y una gran elección para los partidos árabes”, analizó. Por lo tanto se preguntó si se formará una “nueva coalición” o si habrá “nuevas elecciones”, ya que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de apoyo al gobierno serán duras.

¿Cómo sigue ahora?

Según explica la web de Amia argentina, en los siete días siguientes a la publicación de los resultados el presidente de Israel (jefe de Estado), Isaac Herzog, “deberá decidir a qué candidato dará la posibilidad de formar la coalición de gobierno”.

“El presidente no está obligado a dar este poder a quien obtuvo más votos sino a quien tenga mayor posibilidad de lograr una coalición. Para esto, cada partido que logró entrar en el parlamento tendrá la posibilidad de recomendar al presidente un candidato”, explican.

“Después de que el presidente elija a un candidato, éste tendrá 28 días para formar el gobierno. Durante estos días el candidato se reúne con representantes de los diferentes partidos y lleva a cabo con ellos negociaciones en las que se establecen las líneas que guiarán al gobierno y se repartirán los diferentes ministerios entre los partidos que formarán la coalición”, aclaran.

“El presidente puede también extender este período por hasta 14 días más y si el candidato no logra en esos días formar el gobierno, el presidente podrá dar la posibilidad de formar gobierno a otro candidato que tendrá un período de hasta 28 días para hacerlo”, señalaron.

Gráfica del periódico israelí Haaretz, traducida con supervisión humana por Gemini.

¿Cuáles podrían ser las alianzas?

En una entrevista previa a Caras y Caretas el sociólogo Porzekanski explicó que hay una división muy fuerte entre los bloques de oficialismo y oposición, así como una reticencia a formar gobierno e incluso recibir el apoyo de los partidos árabes.

Lo cierto es que el partido de Netanyahu, Likud (ultraderecha sionista) fue el más votado con 26 bancas. Mientras los partidos Yashar de Eisenkot, y Juntos (Together) de Naftalí Bennett y Yair Lapid tienen 21 y 12 bancas e integran el mismo bloque y son de derecha sionista.

Le siguen la Lista Conjunta, que es una alianza de partidos árabes (o de mayoría palestina) que también integra a judíos, y van de centro izquierda a izquierda. Esta lista superó al sionismo progresista de Los Demócratas, que obtendría 8 bancas.

Otros partidos claves son Yisrael Beitenu (Israel es nuestra casa), de Avigdor Lieberman, y la Lista Árabe Unida (Ra’am) de Mansour Abbas, ambos con siete bancas. Esta lista palestina islámica conservadora, ya ha integrado coalición de gobierno con Bennett y otros partidos recientemente en el pasado, sin embargo Lieberman se opone firmemente a integrar e incluso recibir el apoyo de palestinos.

En ese sentido, si la oposición intentara formar gobierno no le alcanzan solamente los votos de la derecha palestina con la que ya ha cogobernado. Se quedarían en 48 bancas propias, más 7 de Ra’am, lo que no les alcanza para los 61 votos. A su vez, aunque los partidos de izquierda palestina se han mostrado afines a negociar para derrotar a Netanyahu, lo cierto es que sus posturas van desde el no-sionismo hasta el antisionismo y presentan profundas diferencias con la derecha sionista, aunque no tanto con el sionismo progresista, que es minororía.

En caso de que el partido de Lieberman se ofenda y apoye a Netanyahu, lo cual sería difícil considerando que también hicieron una campaña dura contra él y su bloque tampoco llegarían a los votos suficientes para formar gobierno, con 53 del bloque de Netanyahu, y 7 de Lieberman le faltaría uno.

El resultado muestra a una sociedad fuertemente dividida, aunque el bloque sionista opositor no se plantea cambios radicales en cuanto a las políticas estructurales del Estado de Israel.