Orsi viajará en diciembre a Bolivia para cumbre de Urupabol

El presidente Yamandú Orsi viajará en diciembre a Bolivia para asistir a la firma de acuerdos comerciales en el marco de Urupabol junto a sus homólogos de Bolivia, Rodrigo Paz, y Paraguay, Santiago Peña. Así lo confirmó el ministro de la Presidencia boliviana, Fernando Aramayo.
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"La primera semana de diciembre, tendremos la visita de los presidentes de Paraguay y Uruguay, para cerrar con broche de oro un espacio como Urupabol, que va a coronar los acuerdos que estamos yendo a construir mañana (por el jueves) un grupo de ministros con nuestros pares", explicó Aramayo, en conferencia consignada por la Agencia Sputnik.
Este jueves, delegaciones de los tres países se reunirán en Montevideo para avanzar en acuerdos que serán firmados por los mandatarios en diciembre, en la ciudad de La Paz.
Prioridad Urupabol
"Pusimos como prioridad reactivar la alianza entre Uruguay y Paraguay; en el marco de esta alianza como Urupabol, se nos entregó la presidencia pro témpore y, en atención a ello, es que hemos propiciado este espacio en Uruguay. Vamos a hablar sobre infraestructura, habilitar estructuras portuarias y mejorar la navegabilidad", detalló Aramayo.
Uruguay, Paraguay y Bolivia conforman el mecanismo de integración y cooperación económica Urupabol, fundado el 25 de abril de 1963, que busca fortalecer la navegabilidad por la hidrovía Paraguay-Paraná en Sudamérica.
Los presidentes de Urupabol se reunieron el pasado 23 de setiembre en Nueva York. Para revisar integralmente los acuerdos fundacionales.
Acuerdos regionales
En la ocasión coincidieron en la importancia de consolidar una logística regional eficiente mediante el aprovechamiento de la red portuaria a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná. Asimismo, subrayaron la relevancia de regularizar el funcionamiento pleno de los órganos de gobernanza de la Hidrovía Paraguay-Paraná, tanto la Comisión del Acuerdo (CA) como el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), reconociendo los esfuerzos actuales de las delegaciones durante la Presidencia Pro Tempore uruguaya del CIH.
En materia energética e hidrocarburos, se intercambiaron opiniones sobre posibles áreas de cooperación orientadas al fortalecimiento de la seguridad energética, la mejora de la logística de abastecimiento y el aprovechamiento de capacidades e infraestructura existente y futura, incluyendo eventuales iniciativas vinculadas al transporte multimodal.
A su vez, decidieron promover una mayor conectividad aérea regional a través de la consolidación de acuerdos de cielos abiertos.