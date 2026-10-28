Orsi viajará en diciembre a Bolivia para cumbre de Urupabol

Prioridad Urupabol

"Pusimos como prioridad reactivar la alianza entre Uruguay y Paraguay; en el marco de esta alianza como Urupabol, se nos entregó la presidencia pro témpore y, en atención a ello, es que hemos propiciado este espacio en Uruguay. Vamos a hablar sobre infraestructura, habilitar estructuras portuarias y mejorar la navegabilidad", detalló Aramayo.

Uruguay, Paraguay y Bolivia conforman el mecanismo de integración y cooperación económica Urupabol, fundado el 25 de abril de 1963, que busca fortalecer la navegabilidad por la hidrovía Paraguay-Paraná en Sudamérica.

Los presidentes de Urupabol se reunieron el pasado 23 de setiembre en Nueva York. Para revisar integralmente los acuerdos fundacionales.

Acuerdos regionales

En la ocasión coincidieron en la importancia de consolidar una logística regional eficiente mediante el aprovechamiento de la red portuaria a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná. Asimismo, subrayaron la relevancia de regularizar el funcionamiento pleno de los órganos de gobernanza de la Hidrovía Paraguay-Paraná, tanto la Comisión del Acuerdo (CA) como el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), reconociendo los esfuerzos actuales de las delegaciones durante la Presidencia Pro Tempore uruguaya del CIH.

En materia energética e hidrocarburos, se intercambiaron opiniones sobre posibles áreas de cooperación orientadas al fortalecimiento de la seguridad energética, la mejora de la logística de abastecimiento y el aprovechamiento de capacidades e infraestructura existente y futura, incluyendo eventuales iniciativas vinculadas al transporte multimodal.

A su vez, decidieron promover una mayor conectividad aérea regional a través de la consolidación de acuerdos de cielos abiertos.