Javier García denunció a María Julia Muñoz y la exministra le respondió con todo

En su misiva pública, la exministra expresó:

«Me enteré de su deseo de perturbar a la Justicia por los dichos de una señora jubilada que no participa de la política», añadiendo que su única actividad actual se limita a concurrir ocasionalmente a comités de base del Frente Amplio y que prescinde de mirar los informativos diarios para «preservar la salud mental».

Asimismo, en el texto dirigido al legislador opositor ironizó sobre su labor legislativa y le cuestionó sus prioridades políticas:

«Si usted —en vez de pensar ideas positivas para el país que ha mejorado mucho, pero le falta mucho por lograr— quiere hacer perder el tiempo con sus enojos, la historia lo juzgará». La exjerarca cerró su comunicado reafirmando su condición de jubilada sin cargos institucionales vigentes ni futuros.

La exministra también le dijo: "Y usted aporte alguna buena idea para mejorar la situación de tanta gente que sufre. Que el orgullo no le nuble el deber de senador por el bien del país", indicó.

La postura de Javier García: rechazo formal de las disculpas

Javier García formalizó la denuncia penal por los supuestos delitos de difamación e injurias, el senador nacionalista dejó expresamente asentado ante la Fiscalía que rechaza las disculpas formuladas por Muñoz en sus publicaciones previas, al estimar que las mismas no implican una retractación genuina sobre la falsedad de las imputaciones de corrupción vertidas en su contra.

Desde el entorno de García sostienen que vincular a su sector político con el cobro de comisiones ilegales excede el marco de la libertad de expresión y constituye un agravio directo contra su honor y su trayectoria pública, por lo que el proceso continuará su curso en la órbita judicial para que sea la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.