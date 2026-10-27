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Política Javier García | denuncia |

La historia lo juzgará

Javier García denunció a María Julia Muñoz y la exministra le respondió con todo

María Julia Muñoz le recordó a Javier García pasajes de su militancia estudiantil y le pidió que aporte ideas para resolver los problemas de la gente que sufre.

La exministra María Julia Muñoz.

La exministra María Julia Muñoz.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El cruce judicial y político entre el senador del Partido Nacional, Javier García, y la exministra de Salud Pública y Educación, María Julia Muñoz, sumó un nuevo capítulo luego de que la exjerarca respondiera públicamente a la denuncia penal por difamación e injurias radicada en su contra en la Fiscalía General de la Nación.

La controversia, originada tras las declaraciones en las que Muñoz acusó al sector Espacio Cuarenta y al exministro de Defensa de haber recibido presuntas «coimas» vinculadas a la fallida licitación de patrulleras oceánicas al astillero Cardama, derivó en un duro intercambio de posturas reflejado en los portales periodísticos nacionales.

El descargo de María Julia Muñoz: «Desear perturbar a la Justicia»

Lejos de retractarse de los cuestionamientos que motivaron la acción legal, María Julia Muñoz difundió un extenso texto a través de sus redes sociales en el que calificó la denuncia como un intento de «perturbar a la Justicia» y se definió a sí misma como «una señora jubilada que no participa de la política».

En su misiva pública, la exministra expresó:

«Me enteré de su deseo de perturbar a la Justicia por los dichos de una señora jubilada que no participa de la política», añadiendo que su única actividad actual se limita a concurrir ocasionalmente a comités de base del Frente Amplio y que prescinde de mirar los informativos diarios para «preservar la salud mental».

Asimismo, en el texto dirigido al legislador opositor ironizó sobre su labor legislativa y le cuestionó sus prioridades políticas:

«Si usted —en vez de pensar ideas positivas para el país que ha mejorado mucho, pero le falta mucho por lograr— quiere hacer perder el tiempo con sus enojos, la historia lo juzgará». La exjerarca cerró su comunicado reafirmando su condición de jubilada sin cargos institucionales vigentes ni futuros.

La exministra también le dijo: "Y usted aporte alguna buena idea para mejorar la situación de tanta gente que sufre. Que el orgullo no le nuble el deber de senador por el bien del país", indicó.

La postura de Javier García: rechazo formal de las disculpas

Javier García formalizó la denuncia penal por los supuestos delitos de difamación e injurias, el senador nacionalista dejó expresamente asentado ante la Fiscalía que rechaza las disculpas formuladas por Muñoz en sus publicaciones previas, al estimar que las mismas no implican una retractación genuina sobre la falsedad de las imputaciones de corrupción vertidas en su contra.

Desde el entorno de García sostienen que vincular a su sector político con el cobro de comisiones ilegales excede el marco de la libertad de expresión y constituye un agravio directo contra su honor y su trayectoria pública, por lo que el proceso continuará su curso en la órbita judicial para que sea la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.

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