Escándalo regional: Milei colaboró en la fuga de Flavio Bolsonaro hacia EEUU

Según los reportes publicados por el diario La Nación, el operativo no estuvo exento de tensiones y generó un fuerte revuelo en la terminal aérea misionera. La salida del vuelo privado habría contado con la supervisión y el respaldo logístico de un funcionario del gabinete de Javier Milei, evidenciando una activa intervención de la Casa Rosada para sustraer al dirigente brasileño de la jurisdicción de la justicia de su país.

Repercusiones en la relación bilateral

La presunta participación del Ejecutivo argentino en la salida de Bolsonaro puede generar una escalada de tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia. Mientras las autoridades judiciales brasileñas evalúan los pasos procesales a seguir ante la evasión del dirigente, desde el arco político opositor argentino ya anticipan pedidos de informes urgentes al Congreso de la Nación para esclarecer el grado de complicidad y el uso de recursos estatales en una operación de encubrimiento internacional de esta magnitud.