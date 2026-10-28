Escándalo regional: Milei colaboró en la fuga de Flavio Bolsonaro hacia EEUU

Luego de que consagrara la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, un nuevo y grave escándalo sacude la diplomacia regional. De acuerdo con revelaciones periodísticas, el gobierno del presidente argentino Javier Milei habría prestado colaboración directa para facilitar la salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, quien huyó hacia los Estados Unidos.
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Pese a las versiones iniciales que indicaban que el dirigente del Partido Liberal ya se encontraba fuera del país, fuentes de la investigación sostienen que Bolsonaro concretó su escape anoche cruzando clandestinamente hacia la localidad fronteriza de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, eludiendo los controles migratorios regulares del vecino país.
Operativo clandestino y supervisión oficial en Misiones
La maniobra logística se ejecutó en la zona de la Triple Frontera. Tras ingresar a territorio argentino, Flávio Bolsonaro se dirigió al aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, donde lo aguardaba una aeronave privada dispuesta para trasladarlo de manera directa hacia la ciudad de Miami.
Según los reportes publicados por el diario La Nación, el operativo no estuvo exento de tensiones y generó un fuerte revuelo en la terminal aérea misionera. La salida del vuelo privado habría contado con la supervisión y el respaldo logístico de un funcionario del gabinete de Javier Milei, evidenciando una activa intervención de la Casa Rosada para sustraer al dirigente brasileño de la jurisdicción de la justicia de su país.
Repercusiones en la relación bilateral
La presunta participación del Ejecutivo argentino en la salida de Bolsonaro puede generar una escalada de tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia. Mientras las autoridades judiciales brasileñas evalúan los pasos procesales a seguir ante la evasión del dirigente, desde el arco político opositor argentino ya anticipan pedidos de informes urgentes al Congreso de la Nación para esclarecer el grado de complicidad y el uso de recursos estatales en una operación de encubrimiento internacional de esta magnitud.