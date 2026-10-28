Muere un piloto de avión en choque aéreo en Guazuvirá

Este miércoles al mediodía dos aeronaves civiles colisionaron en el aire en la zona de Guzauvirá, Canelones. Uno de los ocupantes falleció al precipitarse su aeroplano a la tierra, el segundo realizó un aterrizaje de emergencia en una pista cercana al accidente.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según informó la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) el fallecido piloteaba una nave de modelo Rihn DR-109, con matrícula CX-FLG, y su único ocupante fue la victima mortal del siniestro. Por otro lado, la otra aeronave aterrizó de emergencia en las instalaciones del Aeroclub de Green, ubicado en el mencionado balneario canario.
La FAU explicó que ya desplegó al personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil integrado por su director el Coronel Aviador, José Lima, y un investigador, "quienes llevan adelante las actuaciones y pericias correspondientes con el objetivo de determinar las causas y circunstancias del suceso".
¿Cómo se ve el modelo del avión que impactó?
Fotografía tomada de Wikipedia
La directora de comunicación institucional de la FAU, Coronel Navegante Marisol Diana, aclaró que "la investigación continúa en curso".
¿Qué estaban haciendo los pilotos?
Las aeronaves realizaban maniobras de vuelo en formación de cara a un evento previsto para el próximo fin de semana en la ciudad de Colonia del Sacramento. Fuentes cercanas al fallecido precisaron a la Agencia Sputnik que se trataba de un piloto experimentado, que ya estaba retirado de la Fuerza Aérea.
A inicios de octubre había participado en el espectáculo de la escuadrilla de Alta Acrobacia "Halcones" de la Fuerza Aérea de Chile por los 110 años de la aviación militar uruguaya, agregaron las fuentes.