Muere un piloto de avión en choque aéreo en Guazuvirá

¿Cómo se ve el modelo del avión que impactó?

Fotografía tomada de Wikipedia

La directora de comunicación institucional de la FAU, Coronel Navegante Marisol Diana, aclaró que "la investigación continúa en curso".

¿Qué estaban haciendo los pilotos?

Las aeronaves realizaban maniobras de vuelo en formación de cara a un evento previsto para el próximo fin de semana en la ciudad de Colonia del Sacramento. Fuentes cercanas al fallecido precisaron a la Agencia Sputnik que se trataba de un piloto experimentado, que ya estaba retirado de la Fuerza Aérea.

A inicios de octubre había participado en el espectáculo de la escuadrilla de Alta Acrobacia "Halcones" de la Fuerza Aérea de Chile por los 110 años de la aviación militar uruguaya, agregaron las fuentes.

Registros del accidente