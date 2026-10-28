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Sociedad Guazuvirá | avión | choque

Eran acróbatas

Muere un piloto de avión en choque aéreo en Guazuvirá

La Fuerza Aérea investiga choque aéreo en que dos aeronaves impactaron mientras volaban sobre Guazuvirá, un piloto murió y la otra nave aterrizó de emergencia.

En Guazuvirá murió un piloto de avión luego de un choque (Imagen ilustrativa)

En Guazuvirá murió un piloto de avión luego de un choque (Imagen ilustrativa)

 Arando Sartorotti / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Este miércoles al mediodía dos aeronaves civiles colisionaron en el aire en la zona de Guzauvirá, Canelones. Uno de los ocupantes falleció al precipitarse su aeroplano a la tierra, el segundo realizó un aterrizaje de emergencia en una pista cercana al accidente.

Según informó la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) el fallecido piloteaba una nave de modelo Rihn DR-109, con matrícula CX-FLG, y su único ocupante fue la victima mortal del siniestro. Por otro lado, la otra aeronave aterrizó de emergencia en las instalaciones del Aeroclub de Green, ubicado en el mencionado balneario canario.

¿Cómo se ve el modelo del avión que impactó?

Fotografía tomada de Wikipedia

La directora de comunicación institucional de la FAU, Coronel Navegante Marisol Diana, aclaró que "la investigación continúa en curso".

¿Qué estaban haciendo los pilotos?

Las aeronaves realizaban maniobras de vuelo en formación de cara a un evento previsto para el próximo fin de semana en la ciudad de Colonia del Sacramento. Fuentes cercanas al fallecido precisaron a la Agencia Sputnik que se trataba de un piloto experimentado, que ya estaba retirado de la Fuerza Aérea.

A inicios de octubre había participado en el espectáculo de la escuadrilla de Alta Acrobacia "Halcones" de la Fuerza Aérea de Chile por los 110 años de la aviación militar uruguaya, agregaron las fuentes.

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