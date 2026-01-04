Ascienden a 80 los muertos por el ataque estadounidense a Venezuela

La cifra de muertos por el ataque de EEUU a Venezuela aumentó a 80, informó este domingo el diario The New York Times, citando a un alto funcionario del Gobierno del país sudamericano. El medio consignó además que entre los muertos hay tanto militares como civiles y afirmó que la cifra de fallecidos podría aumentar.
EEUU realizó un ataque militar contra Venezuela en la madrugada del 2 de enero, capturando a Maduro y a su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.
Varios congresistas estadounidenses condenaron la operación por ilegal, mientras que la Casa Blanca prometió que Maduro sería juzgado.
La corte de Nueva York presentará formalmente cargos a Maduro este lunes a las 17:00 GMT, según confirmaron desde la sede judicial a la Agencia Sputnik.
En julio de 2025, EEUU designó al llamado cartel de Los Soles como una organización terrorista y señaló a Maduro como uno de sus líderes, ofreciendo una recompensa millonaria por su captura.
Venezuela reclama
La cancillería de Venezuela anunció su intención de apelar a las organizaciones internacionales con respecto a las acciones de Washington y solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, que posteriormente se fijó para este lunes.
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el sábado que Washington administrará Venezuela hasta que se pueda llevar a cabo una transición segura y sensata.
La agresión a Venezuela llegó tras meses de una creciente tensión, desatada en agosto con la operación militar de EEUU en el Caribe, que incluye el despliegue de destructores, un submarino nuclear, el portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4.000 soldados, además de decenas de ataques contra supuestas "narcolanchas", en los que fueron asesinadas más de cien personas.
A este despliegue se sumó a mediados de diciembre pasado el bloqueo naval a Venezuela.
