Ataque masivo de Irán contra Israel deja víctimas fatales y severos daños

Una madrugada de extrema tensión sacudió el territorio israelí tras un ataque con proyectiles de gran escala lanzado por Irán, que logró vulnerar los sistemas de defensa aérea en diversos puntos estratégicos.
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La magnitud del ataque
El impacto de los misiles alcanzó zonas densamente pobladas como Tel Aviv y sus alrededores, provocando una situación de emergencia que ha dejado un saldo preliminar de muertos, heridos y una destrucción material sin precedentes en la región. Según Irán fueron más de 230 los fallecidos y heridos.
Entre los hechos más trágicos confirmados por las autoridades locales se encuentra la muerte de un matrimonio de 70 años en la ciudad de Ramat Gan, quienes fallecieron a causa de la metralla al no lograr alcanzar un refugio a tiempo. Asimismo, la ciudad de Bnei Brak reportó daños estructurales de consideración en edificios e infraestructura pública, sumado a cortes masivos en el suministro eléctrico que afectaron a varios barrios de la zona metropolitana.
La magnitud del ataque también se reflejó en la red de transporte; la estación de tren Savidor en Tel Aviv sufrió daños críticos que afectaron tanto a los andenes como a las formaciones ferroviarias. Mientras las fuerzas de seguridad y equipos de rescate continúan verificando el alcance total de las bajas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió un comunicado estimando un alto número de pérdidas humanas y materiales tras haber impactado en más de un centenar de objetivos.
(Con información de RT)