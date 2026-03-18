Ataque masivo de Irán contra Israel deja víctimas fatales y severos daños

La magnitud del ataque también se reflejó en la red de transporte; la estación de tren Savidor en Tel Aviv sufrió daños críticos que afectaron tanto a los andenes como a las formaciones ferroviarias. Mientras las fuerzas de seguridad y equipos de rescate continúan verificando el alcance total de las bajas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió un comunicado estimando un alto número de pérdidas humanas y materiales tras haber impactado en más de un centenar de objetivos.

(Con información de RT)