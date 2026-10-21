Atenti: precio del petróleo se dispara y supera U$S 110 tras aumento de tensiones con Irán

Este hecho propició que el Brent, el crudo de referencia de Europa, cerrase el martes a la baja, en el entorno de los U$S 108,8.

Derribo y aumento

No obstante, este miércoles, el petróleo sube de nuevo. Avanzó 1,15%, hasta los U$S 110,1 el barril en el mercado de futuros de Londres.

El aumento se verificó tras la confirmación por parte de la Guardia Revolucionaria iraní del derribo de un dron estadounidense MQ-9 que sobrevolaba el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

Posteriormente, el crudo cerró a la baja tras informar el medio árabe ‘The New Arab’ de que Catar y Pakistán han presentado una propuesta de mediación entre Washington y Teherán, que habría recibido el visto bueno de ambos gobiernos para reanudar las negociaciones con concesiones mutuas.

Tarifas en aumento

Los expertos añadieron que las tarifas de transporte de petroleros en niveles récord están encareciendo los costes. EE. UU. estudia permitir la venta de petroleros sancionados, lo que les permitiría volver al mercado legal, aumentar la capacidad de transporte y abaratar los costes de entrega del petróleo.

Por su parte, el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, explicó a la cadena 'Fox News' que los flujos de crudo desde el golfo han recuperado alrededor del 80% de su nivel anterior a la guerra. No obstante, el suministro de productos refinados afronta restricciones mayores.

(En base a RT, EFE y EuroNews)