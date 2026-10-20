Imponen toque de queda en el centro de París ante protestas estudiantiles

La Prefectura de Policía de Francia impuso un toque de queda en el centro de París en la noche del martes al miércoles, según el decreto correspondiente.
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"Desde las 23.00 (GMT+3) del 20 de octubre hasta las 06.00 del 21 de octubre de 2026, se prohíbe la circulación de personas en los lugares establecidos por el presente decreto", señala el documento.
Precisa que el toque de queda estará en vigor en la plaza de la República, pero las restricciones afectarán únicamente a la propia plaza y no a las tiendas y otros establecimientos ubicados en la zona. Además, la orden se extiende al barrio de Les Halles, en el centro de París, y a varias calles al sur del mismo.
Las autoridades ya habían impuesto un toque de queda en la capital francesa, que estuvo en vigor en el mismo horario en la noche del lunes. Medidas similares se adoptaron también en otras ciudades del país.
Conmoción en Francia
Una ola de protestas estalló en Francia a mediados de setiembre. Comenzó con manifestaciones de estudiantes de secundaria que exigían mejores condiciones en el sector de educación. Posteriormente, a ellos se sumaron los descontentos por el encarecimiento de la vida.
Según el Ministerio del Interior, el número de participantes en las manifestaciones más multitudinarias del pasado 17 de octubre rondó las 550.000 personas, incluidas 110.000 en la capital.
Las protestas estuvieron acompañadas de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía, disturbios, saqueos y vandalismo en varias ciudades, entre ellas París, Marsella, Niza, Lyon, Lille y Limoges.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó de más de 600 agentes de policía y bomberos heridos.
(Sputnik)