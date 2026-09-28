China blindó su apoyo a Cuba y rechazó cualquier "injerencia externa"

La declaración se produjo en una fecha especialmente significativa para las relaciones bilaterales. China y Cuba establecieron vínculos diplomáticos el 28 de septiembre de 1960, convirtiendo a la isla en el primer país latinoamericano en reconocer diplomáticamente a la República Popular China.

Una alianza estratégica

Guo Jiakun vinculó el respaldo chino con una relación que, según Pekín, se ha construido durante más de seis décadas y se ha transmitido “de generación en generación”.

El portavoz también destacó el avance de la denominada comunidad China-Cuba de futuro compartido, una fórmula utilizada por Pekín para describir el fortalecimiento de sus vínculos políticos y de cooperación.

La posición china no quedó limitada a la declaración de este lunes. Dos días antes, el vicepresidente Han Zheng se refirió a Cuba durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas y pidió al país al que aludió como “la parte pertinente” que pusiera fin a las amenazas del uso de la fuerza contra la isla y levantara el bloqueo y las sanciones contra La Habana.

De esta manera, Pekín volvió a colocar la cuestión cubana dentro de uno de sus principales argumentos diplomáticos, la defensa de la soberanía estatal y la oposición a las presiones externas.

La presión de Washington sobre La Habana

El posicionamiento chino ocurre mientras aumenta la presión de Estados Unidos sobre Cuba.

La administración de Donald Trump ha endurecido su política hacia la isla y ha reclamado cambios políticos en La Habana. En su reciente intervención ante Naciones Unidas, el mandatario estadounidense sostuvo que buscaba un “cambio fundamental” en Cuba y afirmó que el Gobierno cubano caería.

En paralelo, un reporte publicado por CBS News reveló que el Ejército de Estados Unidos analiza la disponibilidad de unidades de apoyo que podrían quedar bajo el mando del Comando Sur. El documento contempla personal médico, policía militar, ingenieros y unidades logísticas que podrían estar disponibles en un plazo de entre 90 y 120 días. Sin embargo, el propio documento no menciona a Cuba y no existe una orden de despliegue de tropas. Funcionarios estadounidenses citados por CBS vincularon el proceso con la planificación relacionada con la isla.

El presidente Trump, por su parte, declaró el sábado que no considera que Estados Unidos vaya a necesitar utilizar al Ejército y afirmó que Washington y La Habana podrían llegar a un acuerdo.