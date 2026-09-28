Volvió plan de UTE con importantes descuentos en la compra de electrodomésticos

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) formalizó la puesta en marcha de una nueva edición del Plan Redondo, una iniciativa destinada a impulsar el recambio de equipamiento del hogar y del sector comercial por tecnologías de alta eficiencia energética. El programa contempla bonificaciones directas sobre la factura de energía eléctrica para los usuarios que incorporen artefactos con certificación A y dispositivos de movilidad sostenible.