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Sociedad UTE | plan | electrodomésticos

Plan Redondo

Volvió plan de UTE con importantes descuentos en la compra de electrodomésticos

UTE relanza el Plan Redondo con bonificaciones hasta $5.000 en la factura por la compra de electrodomésticos eficientes y cargadores.

UTE y Plan Redondo 2026

UTE y Plan Redondo 2026

 Foto: Gaston Britos / FocoUy.
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) formalizó la puesta en marcha de una nueva edición del Plan Redondo, una iniciativa destinada a impulsar el recambio de equipamiento del hogar y del sector comercial por tecnologías de alta eficiencia energética. El programa contempla bonificaciones directas sobre la factura de energía eléctrica para los usuarios que incorporen artefactos con certificación A y dispositivos de movilidad sostenible.

La iniciativa abarca a todos los clientes residenciales y comerciales de todo el país que mantengan una potencia contratada menor o igual a 40 kW. La fecha de compra de los electrodomésticos debe estar comprendida dentro del período de vigencia de la promoción, fijado entre el 1.° de setiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Montos de las bonificaciones y equipos incluidos

El programa establece dos escalas de beneficio en la factura del servicio según la tipología del equipo adquirido:

  • Bonificación de $2.500 (IVA incluido):

    • Aires acondicionados: Equipos de climatización con eficiencia clase A tanto en modo calefacción como refrigeración.

    • Termotanques: Calentadores de agua con capacidad igual o superior a 40 litros con clase de eficiencia energética A.

    • Electrodomésticos para el hogar: Secarropas de tambor (se excluyen modelos portátiles), lavasecarropas (se excluyen lavarropas convencionales) y lavavajillas.

    • Sistemas de cocción: Hornos eléctricos de empotrar de 55 litros o más, cocinas totalmente eléctricas y anafes vitrocerámicos (por inducción o resistivos de 2 o más hornallas).

  • Bonificación de $5.000 (IVA incluido):

    • Termotanques con bomba de calor: Sistemas de calentamiento de agua de alto rendimiento energético.

    • SAVE (Sistemas de Alimentación para Vehículos Eléctricos): Cargadores y estaciones de recarga para movilidad eléctrica.

Cada cliente puede registrar hasta un máximo de 6 equipos por servicio, acumulando los descuentos correspondientes en su cuenta. Los dispositivos ingresados deben ser instalados efectivamente en la dirección vinculada al contrato suministrado.

Procedimiento para el registro de los comprobantes

Para acceder a las bonificaciones, los titulares de las cuentas deben presentar el Comprobante Fiscal Electrónico (factura de compra) correspondiente. UTE habilitó tres canales para completar el trámite de registro:

  • Plataforma Web: A través de la página oficial de UTE ([www.ute.com](https://www.ute.com).uy) en la sección Soluciones para el hogar / Plan Redondo.

  • Atención presencial: En la red de Oficinas Comerciales de todo el país, previa agenda.

  • Vía WhatsApp: Mediante el canal de atención automatizado al número 098 193 000.

Desde la empresa pública destacaron que la medida busca reducir la demanda global del sistema mediante un consumo responsable y complementarse con las tarifas inteligentes (Doble y Triple Horario) para maximizar el ahorro económico mensual en los hogares uruguayos.

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