Lula prohíbe las apuestas deportivas online en Brasil

La decisión se conoce a nueve días de la primera vuelta electoral, con Lula y el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro empatados en las encuestas.

Por su parte, la oposición criticó el supuesto carácter electoralista de la medida y acusó al mandatario de intentar recuperar popularidad de cara a los comicios.

Oposición cuestiona

La prohibición fue adoptada mediante una medida provisional, un instrumento que entra en vigor de forma inmediata, pero debe ser aprobado por el Congreso Nacional en un plazo máximo de 120 días para mantener su vigencia.

El texto que el Gobierno enviará al Congreso Nacional contempla penas de hasta seis años de cárcel y multas para quienes exploten u operen apuestas online en Brasil, incluso si cuentan con autorización de una autoridad extranjera.

La propuesta también prevé penas de dos a cuatro años de cárcel para quienes publiciten, promocionen o realicen acciones de marketing que incentiven las apuestas.

Alto endeudamiento

Las "bets" son una de las principales causas del alto endeudamiento de las familias brasileñas, que ya afecta al 82% de los hogares.

Según el ministro de Economía, pese a las medidas de contención y los programas de renegociación de deudas impulsados por el Gobierno, los ingresos de las familias continúan comprometidos.

"Al menos 60.000 millones de reales (más de 11.000 millones de dólares) fueron a las empresas de apuestas y arrancados del uso de las personas; eso está generando vergüenza, la gente llega a suicidarse, tenemos que estar del lado de la familia, de las mujeres que lideran las familias, y no permitir que eso siga corroyendo la renta de las personas", afirmó el ministro.

Vacío legal

Las "bets" comenzaron a operar en Brasil en 2018, pero durante años permanecieron en un vacío legal, hasta que el actual Gobierno reguló el mercado y estableció impuestos sobre la actividad.

Brasil celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 4 de octubre, con Lula y Flávio Bolsonaro como principales candidatos y una eventual segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

(Sputnik)