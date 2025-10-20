Hacete socio para acceder a este contenido

Canciller argentino, y dueño de El Observador, renunciará a su cargo tras elecciones parlamentarias

El canciller argentino cayó en desgracia por algunos errores que le achacan en el entorno del presidente Javier Milei.

Werthein se iría tras las elecciones.
El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, abandonará su cargo luego de las próximas elecciones parlamentarias. Werthein, un empresario dueño, entre otros de El Observador, dio cuenta a su entorno que deja su cargo, según informo la web El Destape.

“En medio de la interna feroz dentro del gobierno de Javier Milei, el Canciller mostró malestar con el asesor Santiago Caputo y dejará su lugar”, señaló El Destape. Al ministro de Relaciones Exteriores le endilgan varias falencias y errores, sobre todo en la gestión de las relaciones diplomáticas con la administración de Donald Trump, agrega.

Señala que el último error que le achacan “fue no prever los dichos del mandatario norteamericano sobre las elecciones en Argentina: Trump afirmó que se avecinaban las presidenciales y que Milei está en el poder hace cuatro años, en medio de la bilateral con el Jefe de Estado argentino”.

Agrega que entre los partidarios del gobierno de Donald Trump tampoco lo quieren al canciller ya que lo consideran un hombre “de buenos vínculos con los demócratas”.

Indica que por su parte Werthein “está disconforme con el ascenso de Santiago Caputo en la agenda bilateral y en su relación con los operadores de Trump. El asesor fue uno de los artífices de los últimos movimientos en las relaciones carnales entre Milei y Trump, con swap, acuerdos comerciales y compra de pesos argentinos incluidos”.

Canciller por un año

Werthein fue designado ministro de Relaciones Exteriores en octubre de 2024, en sustitución de Diana Mondino. Werthein es propietario del paquete accionario de El Observador de Montevideo.

Javier Milei decidió echar a Mondino luego de que Argentina votara en rechazo al bloqueo contra Cuba en la asamblea de Naciones Unidas.

Werthein es accionista del diario El Cronista y el multimedio El Observador, que cuenta además con una emisora de radio de nombre homónimo en Buenos Aires, bajo la dirección periodística de Luis Majul.

Según informó la prensa, tanto en Argentina como en Uruguay, en mayo de 2022 un grupo de inversores encabezados por Gerardo Werthein y Gabriel Hochbaum adquirió el control accionario de El Observador.

