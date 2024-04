Causa Maradona: nuevo peritaje contradice versión de junta médica

Si bien, el Tribunal pidió que se designe un cardiólogo, la Asesoría informó que no tenía un perito de esa especialidad, por lo que se designó a Ferrari. Medida a la que se opusieron los fiscales Laura Capra, Cosme Irribarren y Patricio Ferrari, coordinados por el fiscal general John Broyard, entre otras cosas porque un forense no tiene envergadura para cuestionar el trabajo de 21 profesionales de todas las especialidades, que trabajaron tres meses en la junta médica, aducieron y argumentaron que Ferrari no es cardiólogo como se requería para este caso.

Además, cuestionan que el perito trabajó -en soledad- solo tres días desde el pasado viernes 26 de abril hasta el domingo 28.

Las conclusiones del nuevo peritaje

- ”Se trató de un cuadro agónico de corta duración, siendo estimado en minutos o a lo sumo en pocas horas”.

- ”Maradona murió por paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular aguda”.

- ”Maradona tuvo una arritmia ventricular aguda de origen orgánico o la acción externa de un elemento distinto al natural no pudiendo descartar la presencia de un tóxico ajeno a las drogas terapéuticas”.

Ferrari recordó que “Maradona tenía antecedentes de consumo” y especuló con que el astro argentino consumió cocaína o alcohol, o ambas cosas, lo que no apareció en los estudios toxicológicos.

Sobre esto último, Ferrari sostiene que hubo irregularidades en el manejo de las muestras de orina.

La conclusión global a la que llegó el perito es que la de Maradona fue una muerte abrupta, poco prevenible y que, por lo tanto, no se le puede adjudicar responsabilidad a los médicos.

A la espera del juicio que empieza en un mes y tendrá cobertura mundial

Pero si hubo o no responsabilidades de su equipo médico será la principal cuestión de debate en el juicio que empezará el 4 de junio en un reducido ámbito en el que sólo entrarán las partes actuantes: los jueces, los fiscales, los imputados, los abogados y todos los colaboradores.

El recinto donde se llevará a cabo el juicio ya es motivo de críticas puesto que es un ámbito pequeño donde no entran más de 100 personas. Los medios argentinos entienden que el lugar es "inadecuado" porque es previsible que se acrediten centenares de periodistas de varios países, por lo cual entienden pertinente encontrar una nueva sede, en sintonía con la importancia del caso que tendrá cobertura mundial.

Fuente: Página 12