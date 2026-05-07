Argentina enfrenta a la OMS por los casos de hantavirus detectados en crucero holandés

Confirman cooperación

El Ministerio de Salud afirmó que mantiene la cooperación internacional "cuando corresponde", la cual incluye un "vínculo técnico" con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, "sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias".

"No necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países", sostuvo, en una ratificación de su salida del organismo que se formalizó el 17 de marzo.

El Ministerio de Salud insistió en que su posición no cambiaría, y que ante los casos de hantavirus detectados en el buque que salió de territorio argentino, mantenía activo un "monitoreo epidemiológico preventivo", además de intercambiar información con otros países y trabajar junto a las jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos.

"Esta situación demuestra que la cooperación técnica no exige subordinación política", puntualizó.

Hantavirus en Argentina

La cartera que dirige el ministro Mario Lugones informó además que "hasta el momento no se identificaron casos asociados en el país", y defendió que la salud de sus ciudadanos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias.

"Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano", desafió.

No pueden detectar

Hace unas horas, el propio ministerio reconoció que no puede detectar el origen del brote de hantavirus que desencadenó el contagio en el buque holandés.

Argentina detectó en el transcurso de este año 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada, en julio de 2025, el total de afectados asciende a 101 personas.

La OMS, organismo bajo la órbita de la ONU, es responsable de establecer políticas y orientar investigaciones en salud, además de liderar ahora la pesquisa sobre los casos de hantavirus detectados en el crucero.

(Sputnik)