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Mundo Luis Inácio Lula Da Silva |

tras la cumbre

Lula propuso a Trump 30 días para resolver divergencia sobre aranceles

La disputa comercial entre Brasil y EEUU se remonta a julio del año pasado, cuando Trump aplicó aranceles del 50% a decenas de productos brasileños

Donald Trump y Lula da Silva.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que le propuso este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, un plazo de 30 días para resolver las diferencias entre sus países en relación con los aranceles.

"Soy muy optimista, porque hay una divergencia entre ellos y nosotros que quedó explicitada en la reunión, yo propuse dar 30 días para que esos compañeros (en referencia a los responsables de Economía y Comercio de cada Gobierno) resuelvan el problema y volvemos a conversar", declaró Lula en comparecencia de prensa.

La disputa comercial entre Brasil y EEUU se remonta a julio del año pasado, cuando Trump aplicó aranceles del 50% a decenas de productos brasileños alegando un desequilibrio en la relación y como represalia por el juicio que enfrentaba entonces su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro.

Buena parte de los aranceles se fueron retirando con el tiempo, aunque algunos permanecen y el Gobierno de EEUU sigue manteniendo los argumentos que los justificaron.

Acuerdo por aranceles

Lula explicó este jueves que durante la reunión intentó mostrar a Trump, con datos, que Brasil importa de EEUU más de lo que exporta, pero ante la falta de acuerdo propuso que los equipos técnicos elaboren un borrador.

"Que en 30 días presenten una propuesta para dar el visto bueno final, y quien esté equivocado tendrá que ceder", dijo el líder brasileño.

Otro de los temas tratados en el área económica es la explotación de minerales críticos y tierras raras; Brasil tiene las mayores reservas del mundo después de China, aunque sólo conoce el 30 por ciento de su territorio, por lo que el potencial es muy alto.

Lula subrayó que está dispuesto a que EEUU participe en la explotación de esos minerales siempre que se respete la soberanía de Brasil, que se haga bajos las reglas del país y que se generen industria y puestos de trabajo locales, evitando prácticas extractivistas.

(Sputnik)

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