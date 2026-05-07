Lula propuso a Trump 30 días para resolver divergencia sobre aranceles

Buena parte de los aranceles se fueron retirando con el tiempo, aunque algunos permanecen y el Gobierno de EEUU sigue manteniendo los argumentos que los justificaron.

Acuerdo por aranceles

Lula explicó este jueves que durante la reunión intentó mostrar a Trump, con datos, que Brasil importa de EEUU más de lo que exporta, pero ante la falta de acuerdo propuso que los equipos técnicos elaboren un borrador.

"Que en 30 días presenten una propuesta para dar el visto bueno final, y quien esté equivocado tendrá que ceder", dijo el líder brasileño.

Otro de los temas tratados en el área económica es la explotación de minerales críticos y tierras raras; Brasil tiene las mayores reservas del mundo después de China, aunque sólo conoce el 30 por ciento de su territorio, por lo que el potencial es muy alto.

Lula subrayó que está dispuesto a que EEUU participe en la explotación de esos minerales siempre que se respete la soberanía de Brasil, que se haga bajos las reglas del país y que se generen industria y puestos de trabajo locales, evitando prácticas extractivistas.

(Sputnik)