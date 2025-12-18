Chile confirma detección de influenza A H3N2 en el país.

El virus fue descubierto a raíz de un fortalecimiento de la vigilancia genómica desarrollada por el ISP en las últimas semanas debido a la amplia circulación de la influenza en otras regiones del mundo desde agosto de este año.

Asimismo, el Gobierno chileno detalló que es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas, a medida que se completen otros análisis pendientes.

El Ministerio confirmó que hasta la fecha no se han observado aumentos en la gravedad clínica de los casos de influenza en el país, ni tampoco incremento en hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad.

El subclado K es una variante del virus de la influenza A(H3N2), un virus que cambia de manera natural con el tiempo, dando origen a distintas ramas llamadas subclados.

La Organización Panamericana de la Salud emitió un comunicado el 12 de diciembre para informar sobre el aumento de la circulación de dicho virus en varias regiones del mundo y reiteró el llamado a fortalecer la vigilancia del virus y promover la vacunación.