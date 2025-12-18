Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Fernández Albín | Argentina |

Narcotráfico

Fernández Albín fue extraditado y quedó a disposición de la Justicia uruguaya

Luis Fernández Albín fue trasladado desde Argentina a Uruguay y quedó a disposición de la Justicia por una causa de narcotráfico y lavado de activos.

 Ministerio del Interior
 Ministerio del Interior
 Ministerio del Interior
El operativo de traslado fue realizado por la Fuerza Aérea Uruguaya y contó con un importante despliegue de seguridad a cargo de la recientemente creada Unidad General de Operaciones Especiales (DIGOE) del Ministerio del Interior. El dispositivo incluyó además el apoyo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, el Centro de Comando Unificado y la Dirección Nacional de Aviación Policial.

Detenido en Argentina

Fernández Albín había sido detenido en Argentina el pasado 20 de noviembre en el marco de la Operación Nueva Era II, desarrollada por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional a través de la DGRTID, en cooperación internacional con autoridades policiales y fiscales argentinas.

La investigación, iniciada en abril de 2025 por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos, permitió identificar a una organización criminal relacionada directamente con personas ya formalizadas en la Operación Nueva Era. Según la investigación, el grupo se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior.

Hasta el momento, el trabajo de la Policía Nacional permitió la incautación de dos toneladas de cocaína y el envío a prisión de ocho personas por diversos delitos asociados al tráfico de drogas y lavado de activos. En el marco de la causa también se incautaron vehículos, bienes y documentación relevante para la investigación.

