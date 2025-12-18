Este jueves 18 de diciembre se concretó el traslado a Uruguay de Luis Fernando Fernández Albín, en coordinación con las autoridades argentinas, como parte del proceso de extradición iniciado tras su detención en ese país. El imputado quedó a disposición de la Justicia uruguaya.
Narcotráfico
Fernández Albín fue extraditado y quedó a disposición de la Justicia uruguaya
