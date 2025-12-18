Fernández Albín fue extraditado y quedó a disposición de la Justicia uruguaya

La investigación, iniciada en abril de 2025 por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de activos, permitió identificar a una organización criminal relacionada directamente con personas ya formalizadas en la Operación Nueva Era. Según la investigación, el grupo se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y posterior envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior.

Hasta el momento, el trabajo de la Policía Nacional permitió la incautación de dos toneladas de cocaína y el envío a prisión de ocho personas por diversos delitos asociados al tráfico de drogas y lavado de activos. En el marco de la causa también se incautaron vehículos, bienes y documentación relevante para la investigación.