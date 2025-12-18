Argentina: masiva protesta sindical contra la reforma laboral de Milei

"Estamos en esta acción, a la que también se sumaron un núcleo importante de sindicatos, para decirle a este Gobierno apretador y ajustador que los trabajadores no estamos dispuestos a resignar todos los derechos que se han conquistado a lo largo del tiempo en pos de una mejora financiera, que todo lo contrario, pensamos que es negativo para el país", señaló el dirigente de la CTAA Capital.

LA REFORMA LABORAL NO SE TRATA EN DICIEMBRE



Después de una masiva movilización en Plaza de Mayo y todo el país, y de una derrota ayer en el Congreso Bullrich anunció que el debate de la reforma laboral pasa a febrero.



— Argentina Humana (@arg_humana) December 18, 2025

Regresión de derechos

En una jornada muy calurosa, que obligaba a refrescarse con asiduidad, la CGT advirtió que la protesta de la jornada era el inicio de un plan de lucha, y que de no ser escuchados, terminaría "en un paro nacional", según advirtió durante la protesta uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Confederación, Octavio Argüello.

"Vamos a luchar en todos los ámbitos que sean necesarios, y les decimos a los senadores que pretenden firmar el dictamen, ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar", advirtió el cosecretario de la CGT desde un escenario que se levantó en la plaza.

La principal central obrera del país también aseguró que era "mentira" que la reforma laboral se hiciera en beneficio de las pymes y los trabajadores, como plantea el Gobierno del presidente Javier Milei, y advirtió que en realidad era para favorecer "a sus amigotes, el poder económico, que siempre vienen a querer explotar y llevarse nuestra dignidad".

"Si bien estamos de acuerdo en discutir la modernización y reformas que hacen falta para mejorar la productividad y la calidad de vida de los trabajadores, no puede ser de ninguna manera que los trabajadores estemos presentes en esa mesa, y que solo los financieros que están en la timba financiera respondan por nosotros", cuestionó el secretario general adjunto de la CTAA Capital.

Movimientos sociales en Argentina marchan contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei



Acusan a las autoridades de recortar derechos laborales, debilitar la negociación colectiva y profundizar la desigualdad social https://t.co/yPkE6eZ83f



— RT en Español (@ActualidadRT) December 18, 2025

Reforma en el Senado

En el Senado, entre tanto, un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda logró aprobar el dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo, lo cual habilita su debate en el plenario, según confirmaron a este medio fuentes de la Cámara alta, pero se resignó a que el tratamiento se postergue al 10 de febrero y no sea el 26 de diciembre, como intentó en un principio.

"Hoy vamos a estar presentes hoy por el inicio del tratamiento, y todas las veces que convoquen a sesión, vamos a estar presentes para decirle a senadores, diputados y al Gobierno que no vamos a resignar los derechos que se han logrado en tanto tiempo de lucha", advirtió Peralta.

La reforma laboral del gobernante partido La Libertad Avanza (ultraderecha) propone un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, autoriza a que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de siete días, habilita la creación de un banco de horas, en reemplazo del pago de horas extra, limita los convenios colectivos que negocian los sindicatos y las asociaciones empresarias y también restringe la actividad gremial.

(Sputnik)